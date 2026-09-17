Stones salta la Roma, risentimento alla coscia: "Condizioni valutate nei prossimi giorni"
John Stones verso il forfait per il big match della 5a giornata di Serie A contro la Roma di Gian Piero Gasperini, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico. Il difensore inglese dell'Inter, fa sapere la società nerazzurra attraverso una nota ufficiale, "si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".
Stones salta Roma-Inter: tornerà dopo la sosta nazionali
John Stones non ci sarà all'Olimpico in occasione di Roma-Inter, sfida che vale il primato in solitaria in Serie A all'alba della lunga sosta dedicata alle nazionali. Fastidio muscolare ai flessori della coscia sinistra che impedirà all'ex Manchester City di partecipare alla trasferta capitolina, con il calciatore che rimarrà ai box per 3-4 settimane. In tal senso, l'international break sarà utile per non forzare il rientro e accorciare i tempi di recupero. Sabato, in difesa, Chivu potrebbe puntare sul trio formato da Bisseck, Akanji e Bastoni, con il tedesco che rientrerebbe dal 1' dopo la panchina contro l'Udinese di Runjaic.
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