Stones salta la Roma, risentimento alla coscia: "Condizioni valutate nei prossimi giorni"

John Stones verso il forfait per il big match della 5a giornata di Serie A contro la Roma di Gian Piero Gasperini, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Olimpico. Il difensore inglese dell'Inter, fa sapere la società nerazzurra attraverso una nota ufficiale, "si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".