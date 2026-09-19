Chivu e i dubbi di formazione: l’Inter divisa tra Jones e Sucic. Diouf freme

MILANO - Le indisponibilità riducono il margine di incertezza sulla formazione che Cristian Chivu manderà in campo stasera, ma non lo azzerano. Perché in mezzo al campo la certezza è che sarà Piotr Zielinski a prendere il posto dell’indisponibile Hakan Calhanoglu, ma un piccolo dubbio rimane comunque su chi agirà insieme al polacco e a Nicolò Barella. Curtis Jones rimane in vantaggio nel ballottaggio con Petar Sucic, per come è entrato contro l’Udinese e anche per come ha giocato contro il Real Madrid, al netto ovviamente dell’errore che ad Appiano Gentile ha avuto modo di analizzare con lo staff, ricevendo le indicazioni giuste per non evitare che quella dinamica si possa ripetere. L’inglese rappresenta il vero colpo dell’ultima sessione di mercato, invocato a gran voce nelle segrete stanze dell’allenatore rumeno: qualità, esperienza in certe partite e carattere fanno sì che non ci siano controindicazioni su un suo utilizzo dal primo minuto. Sucic, dal canto suo, dovesse cominciare dalla panchina avrebbe comunque modo di scendere in campo a gara in corso.