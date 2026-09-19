Chivu e i dubbi di formazione: l’Inter divisa tra Jones e Sucic. Diouf freme
MILANO - Le indisponibilità riducono il margine di incertezza sulla formazione che Cristian Chivu manderà in campo stasera, ma non lo azzerano. Perché in mezzo al campo la certezza è che sarà Piotr Zielinski a prendere il posto dell’indisponibile Hakan Calhanoglu, ma un piccolo dubbio rimane comunque su chi agirà insieme al polacco e a Nicolò Barella. Curtis Jones rimane in vantaggio nel ballottaggio con Petar Sucic, per come è entrato contro l’Udinese e anche per come ha giocato contro il Real Madrid, al netto ovviamente dell’errore che ad Appiano Gentile ha avuto modo di analizzare con lo staff, ricevendo le indicazioni giuste per non evitare che quella dinamica si possa ripetere. L’inglese rappresenta il vero colpo dell’ultima sessione di mercato, invocato a gran voce nelle segrete stanze dell’allenatore rumeno: qualità, esperienza in certe partite e carattere fanno sì che non ci siano controindicazioni su un suo utilizzo dal primo minuto. Sucic, dal canto suo, dovesse cominciare dalla panchina avrebbe comunque modo di scendere in campo a gara in corso.
Inter, dubbi sulla fascia destra
L’altro nodo da sciogliere riguarda la catena di destra, con Diouf e Luis Henrique al momento a contendersi una maglia. La decisione finale non dipenderà certo dal piano gara, né dalle caratteristiche dei singoli giocatori: il francese, in attesa di vedere all’opera anche Spence dopo la sosta, rimane al momento il titolare nel ruolo e potrebbe accomodarsi in panchina solo in caso non fosse riuscito a smaltire la stanchezza accumulata negli ultimi impegni. Dovesse partire dal primo minuto, su quella corsia ci sarebbero tutti i presupposti per accendere uno dei duelli più interessanti dell’incontro tra lui e Wesley. Chivu non vorrebbe rinunciare a lui soprattutto per la capacità che ha di generare apprensione nelle difese avversarie e di abbassare la loro linea semplicemente ricevendo palla e puntando il suo diretto concorrente.
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