Pepo Martinez a caccia di riscatto, dopo le papere c’è la Spagna!

MILANO - Una bella notizia al momento giusto. Ancora più bella perché inattesa. E Martinez, probabilmente, ne aveva davvero bisogno. De la Fuente, il ct della Spagna, ha deciso infatti di convocarlo per le quattro sfide di Nations League contro Inghilterra, Croazia (due volte) e Repubblica Ceca. E’ stata una chiamata dell’ultimo minuto, causata dall’infortunio muscolare accusato da Joan Garcia, portiere del Barcellona, nell’ultima gara di Liga. «Pepo è stato con me nella nazionale Under 21 – ha spiegato l’allenatore campione del mondo -. Lo scorso anno ha vinto scudetto e Coppa, abbiamo grande fiducia in lui. E’ una soluzione assolutamente affidabile».

Le barricate di Chivu per Martinez Evidentemente, De La Fuente non si è fatto influenzare dai due errori in cui è incorso Martinez nelle ultime due uscite con l’Inter. Prima il dribbling sbagliato con il Real Madrid, che ha regalato il secondo gol a Valverde, e poi quella copertura maldestra con l’Udinese, che ha permesso il raddoppio Ekkelenkamp. Dopo la partita con i friulani, Chivu ha alzato le barricate attorno a Pepo. «Lo difenderà fino alla morte. Non è mai stato un problema e non lo sarà nemmeno in futuro». Ecco perché sarebbe una sorpresa se oggi pomeriggio non ci fosse lui a difendere la porta nerazzurra nel big-match con la Roma.