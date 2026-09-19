Marotta ricorda Mazzola prima di Roma-Inter: "Valori importanti, un esempio da imitare"

Marotta: "Mazzola un esempio da imitare, sta a noi preservare la sua memoria"

Nel suo pensiero rivolto a omaggiare la memoria di Sandro Mazzola, Marotta ha aggiunto: "Ha indossato questa maglia per diciassette anni e ha contribuito a creare la Grande Inter di Helenio Herrera e Angelo Moratti. Tocca a noi preservare questa memoria. Un club è grande quando riesce ad adempiere a questo compito. All’interno di questa memoria ci sono valori importanti che dobbiamo prendere come esempio e trasferirli ai nostri ragazzi all’interno dell’Inter. E non solo. Sono esempi da imitare”. Su Roma-Inter, Marotta ha invece commentato: "Oggi qualsiasi risultato sarebbe interlocutorio. Per questo conta più la prestazione che riusciremo a offrire, contro una Roma che ha raccolto anche consensi dal punto di vista del gioco espresso. Della Roma mi piacciono l'esperienza del suo allenatore e i concetti che trasmette ai giocatori, indipendentemente da quelli che vanno e vengono. Uno stadio così, poi, dà una grande spinta".