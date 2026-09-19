Marotta ricorda Mazzola prima di Roma-Inter: "Valori importanti, un esempio da imitare"

Il presidente del club nerazzurro ha reso omaggio alla memoria della leggenda del calcio italiano, venuto a mancare, nell'imminenza del fischio d'inizio del big match all'Olimpico
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Pubblicato il 19.09.2026, 18:11

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"Un pezzo della leggenda nerazzurra che se ne va". Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ricordato così Sandro Mazzola in diretta su Dazn nell'imminenza del calcio d'inizio di Roma-Inter.

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Marotta: "Mazzola un esempio da imitare, sta a noi preservare la sua memoria"

Nel suo pensiero rivolto a omaggiare la memoria di Sandro Mazzola, Marotta ha aggiunto: "Ha indossato questa maglia per diciassette anni e ha contribuito a creare la Grande Inter di Helenio Herrera e Angelo Moratti. Tocca a noi preservare questa memoria. Un club è grande quando riesce ad adempiere a questo compito. All’interno di questa memoria ci sono valori importanti che dobbiamo prendere come esempio e trasferirli ai nostri ragazzi all’interno dell’Inter. E non solo. Sono esempi da imitare”. Su Roma-Inter, Marotta ha invece commentato: "Oggi qualsiasi risultato sarebbe interlocutorio. Per questo conta più la prestazione che riusciremo a offrire, contro una Roma che ha raccolto anche consensi dal punto di vista del gioco espresso. Della Roma mi piacciono l'esperienza del suo allenatore e i concetti che trasmette ai giocatori, indipendentemente da quelli che vanno e vengono. Uno stadio così, poi, dà una grande spinta".

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