Marotta ricorda Mazzola prima di Roma-Inter: "Valori importanti, un esempio da imitare"
"Un pezzo della leggenda nerazzurra che se ne va". Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha ricordato così Sandro Mazzola in diretta su Dazn nell'imminenza del calcio d'inizio di Roma-Inter.
Marotta: "Mazzola un esempio da imitare, sta a noi preservare la sua memoria"
Nel suo pensiero rivolto a omaggiare la memoria di Sandro Mazzola, Marotta ha aggiunto: "Ha indossato questa maglia per diciassette anni e ha contribuito a creare la Grande Inter di Helenio Herrera e Angelo Moratti. Tocca a noi preservare questa memoria. Un club è grande quando riesce ad adempiere a questo compito. All’interno di questa memoria ci sono valori importanti che dobbiamo prendere come esempio e trasferirli ai nostri ragazzi all’interno dell’Inter. E non solo. Sono esempi da imitare”. Su Roma-Inter, Marotta ha invece commentato: "Oggi qualsiasi risultato sarebbe interlocutorio. Per questo conta più la prestazione che riusciremo a offrire, contro una Roma che ha raccolto anche consensi dal punto di vista del gioco espresso. Della Roma mi piacciono l'esperienza del suo allenatore e i concetti che trasmette ai giocatori, indipendentemente da quelli che vanno e vengono. Uno stadio così, poi, dà una grande spinta".
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