La furia di Chivu nell’intervallo di Roma-Inter: cosa ha detto alla squadra per la svolta
MILANO - Comanda Chivu. Se, un anno fa, la scelta del tecnico rumeno aveva sollevato diversi dubbi, in particolare sulla mancanza di esperienza alla guida di una prima squadra, per di più raccogliendo l'eredità di un gruppo reduce da una grande e pesante delusione, ora non solo quei dubbi sono stati spazzati via, ma l’allenatore nato a Resita dà proprio l’impressione di essere un condottiero alla guida dei suoi fedelissimi.
Chivu in pieno controllo dell'Inter
L’Inter ora è sempre pronta ad ascoltare Chivu, a seguirlo e a dare seguito le sue indicazioni. Tutto ciò accade non solo per lo scudetto e la Coppa Italia conquistati nella scorsa stagione. Chivu continua ad avere il controllo pressoché totale, ad avere la fiducia e di conseguenza il controllo della squadra. Già, perché ribaltare l’atteggiamento e lo spirito di una squadra come è accaduto nell’intervallo dell’Olimpico non è scontato. Probabilmente sarebbe stato più semplice scatenare una reazione innanzitutto nervosa, quindi potenzialmente confusa e disordinata e non necessariamente efficace. L’Inter, invece, sul campo della Roma e sotto di due gol è rientrata in campo feroce, determinata nel giocarsi il tutto e per tutto. Ma anche più ordinata, più attenta, più concentrata, diversamente da come aveva cominciato la partita.
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