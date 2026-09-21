La furia di Chivu nell’intervallo di Roma-Inter: cosa ha detto alla squadra per la svolta

Chivu in pieno controllo dell'Inter

L’Inter ora è sempre pronta ad ascoltare Chivu, a seguirlo e a dare seguito le sue indicazioni. Tutto ciò accade non solo per lo scudetto e la Coppa Italia conquistati nella scorsa stagione. Chivu continua ad avere il controllo pressoché totale, ad avere la fiducia e di conseguenza il controllo della squadra. Già, perché ribaltare l’atteggiamento e lo spirito di una squadra come è accaduto nell’intervallo dell’Olimpico non è scontato. Probabilmente sarebbe stato più semplice scatenare una reazione innanzitutto nervosa, quindi potenzialmente confusa e disordinata e non necessariamente efficace. L’Inter, invece, sul campo della Roma e sotto di due gol è rientrata in campo feroce, determinata nel giocarsi il tutto e per tutto. Ma anche più ordinata, più attenta, più concentrata, diversamente da come aveva cominciato la partita.