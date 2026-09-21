Inter, adesso la difesa è un problema: Chivu deve trovare una soluzione

MILANO - L’Inter che staziona in vetta dopo cinque giornate , insieme a Roma e Lazio, continua a non sentirsi perfetta. Ed è normale che sia così, considerando il percorso tracciato da Chivu fin da inizio stagione. La base di partenza è sicuramente molto rassicurante, soprattutto per quanto mostrato in fase offensiva . I gol segnati dimostrano il potenziale e più in generale la voglia di comandare la partita contro qualsiasi avversario, come predicato più volte dal tecnico nerazzurro. Rimane però un margine importante da aggredire per alzare ulteriormente il livello delle prestazioni. E riguarda ovviamente la fase difensiva. Sono già 9 gol incassati dai nerazzurri in 6 gare , di cui addirittura 8 nelle ultime 4, con il minimo comune denominatore del doppio svantaggio accumulato a inizio gara.

Inter, la difesa ora è un problema

Quella contro la Roma è stata la partita in cui l’Inter ha subito più tiri di tutte, ben 18, due in più rispetto a quanti ne avesse subiti dal Napoli alla terza giornata. Un numero che però va analizzato anche in relazione agli Expected Goals totali concessi, che - al contrario - sono stati più alti contro la squadra di Allegri (2,43) rispetto a quella di Gasperini (1,66). Il motivo? Semplice: all’Olimpico i nerazzurri hanno imbarcato acqua, soprattutto in avvio, ma concedendo occasioni potenzialmente meno pericolose. Ciò che non è cambiato, però, è il numero di gol subiti, due, come nelle ultime quattro di fila tra campionato e Champions League. E sempre in apertura di partita, generando quel gap che ha costretto i Campioni d’Italia a inseguire nell’ordine Napoli, Real Madrid, Udinese e Roma.