L'ultimo saluto a Mazzola a Milano: applausi dei tifosi dell'Inter per i dirigenti della Juve

Milano si stringe attorno a Sandro Mazzola. Centinaia di persone si sono radunate davanti alla Basilica di Sant’Ambrogio, dove questo pomeriggio, alle 14.45, si sono celebrati i funerali della storica bandiera dell’Inter, scomparsa sabato all’età di 83 anni. Per la giornata il Comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere civiche a mezz’asta. Il feretro di Mazzola ha fatto il suo ingresso nella basilica accompagnato da un lungo applauso dei tifosi, seguito da momenti di profondo raccoglimento. Sulla bara rose e ranuncoli bianchi e, nella parte anteriore, la storica maglia numero 8 indossata dal campione nerazzurro. All'interno della basilica presenti i gonfaloni della Figc, della Lega Serie A, del Torino, del Milan, della Regione Lombardia e del Comune di Milano, a rendere omaggio.