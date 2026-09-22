Segna ed esalta ma Thuram è ignorato da Zidane. E l’Inter se lo gode

La firma di Marcus Thuram sull’inizio di stagione dell’Inter è abbastanza evidente. Gli sono bastate poche partite, nonostante una condizione fisica ancora non ottimale, per far emergere ancora una volta la sua importanza nel contesto nerazzurro. Per le caratteristiche, che servono tremendamente soprattutto in alcuni momenti delle gare, ma più in generale per i picchi di rendimento che spostano inevitabilmente l’inerzia delle stesse, il francese è un fattore non trascurabile nell’economia del gioco nerazzurro. Nell’arco della stagione ci sarà spazio, e anche tanto, per il giovane Pio Esposito, che porta centimetri in più e un riferimento maggiore per i compagni negli ultimi metri, e per Bonny, abile a incrementare il peso offensivo della squadra. Il titolare al fianco di Lautaro Martinez, però, è e continuerà a essere il numero 9 nerazzurro.

La prestazione di Thuram contro la Roma Anche a Roma ha dato un contributo enorme. A prendersi la copertina è stato l’argentino, autore dei due gol, ma Thuram con le sue giocate ha letteralmente messo in moto l’Inter e dato costante filo da torcere alla difesa giallorossa. L’assist per il primo gol nerazzurro è soltanto una delle giocate che hanno impreziosito la sua prestazione. Nel finale, prima di lasciare il campo, ha anche sfiorato una rete clamorosa: l’idea di colpire in controtempo Svilar con un tocco da biliardo dalla media distanza certifica che i campioni sono tali prima per la brillantezza del loro pensiero che per la tecnica di cui dispongono. Solo pochi centimetri gli hanno negato poi l’ingresso nel tabellino della partita con un gol che sarebbe entrato di diritto già tra i candidati al più bello della stagione.