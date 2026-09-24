Jones, Lautaro e Diouf: tre volti in copertina per l’Inter

MILANO - Sei partite: ancora poche, pochissime . La stagione è appena cominciata, e, come si suol dire, i bilanci si traggono alla fine . Tuttavia, qualche idea o iniziale valutazione è emersa da queste prime uscite. Così, guardando in casa Inter , c’è chi si è confermato, anzi chi continua a confermarsi, come Lautaro ; c’è chi ha sorpreso, come Diouf ; e c’è chi ancora deve mettersi in luce, come Jones . Volendo, sono i tre volti di questo primo mini-scorcio di annata nerazzurra .

Inter, certezza Lautaro

Evidentemente, è difficile che possa accadere con Lautaro, protagonista di un’altra partenza lanciata, in quella che è la sua nona stagione sotto la Madonnina. L’anno scorso, nonostante i gol contro Bayern e Barcellona nella Champions precedente, si diceva che non segnasse negli scontri diretti: capocannoniere del torneo, ma grazie ai centri con le cosiddette medio-piccole. Un po’ come l’Inter campione d’Italia... Beh, stavolta ha cominciato con una doppietta decisiva per la rimonta sul Napoli, sulla carta rivale principale per lo scudetto, e un’altra, sempre in rimonta, alla Roma, appaiata in vetta alla classica. Il Toro è sempre lui: leader, capitano e trascinatore. Intanto, le sue prodezze con la maglia dell’Inter sono diventare 179 e il secondo posto assoluto nella classica dei migliori marcatori nerazzurri si avvicina sempre di più: -30 da Altobelli. Se non sarà per questa, sarà per la prossima stagione.