L'Inter approva il bilancio: ricavi per 518 milioni e secondo utile consecutivo

Il club nerazzurro ha reso noti i dati relativi alla stagione 2025/26: +22,7 milioni e secondo risultato di sempre per quanto riguarda i ricavi
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

3 min

Pubblicato il 24.09.2026, 18:53

InterSerie ABilancio

1 / 2

Successiva
InterInter Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Non solo grandi risultati sul campo per l'Inter campione d'Italia, che saluta con soddisfazione il secondo utile consecutivo (+22,7 milioni di euro) e secondo miglior risultato di sempre dal punto di vista dei ricavi lordi (518 milioni di euro). Questi sono i principali dati del bilancio, relativo alla stagione 2025/26 e approvato dal Cda, che sono stati resi noti dal club nerazzurro e che saranno poi valutati ed approvati definitivamente dall'Assemblea degli azionisti di metà ottobre.

 

Scudetto, Champions, retrocessione…: l’algoritmo prevede tutto. Le statistiche di Juve, Inter, Roma, Como e non solo
Guarda la gallery

 

Secondo utile consecutivo di bilancio per l'Inter

Risultati importanti quindi per l'Inter che conferma gli eccellenti traguardi soprattutto sui ricavi lordi, sfiorando il record della stagione precedente  (567 milioni di euro), che fu caratterizzato dai ricavi straordinari garantiti dalla partecipazione al Mondiale per club e dal raggiungimento della finale di Champions League. È dunque questa la principale differenza rispetto ai due esercizi ma che conferma il trend positivo, perché il progetto di bilancio si chiude in positivo con un utile netto di 22,7 milioni di euro (di 35 milioni era stato invece quello della stagione precedente).

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Inter

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS