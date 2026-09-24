L'Inter approva il bilancio: ricavi per 518 milioni e secondo utile consecutivo
MILANO - Non solo grandi risultati sul campo per l'Inter campione d'Italia, che saluta con soddisfazione il secondo utile consecutivo (+22,7 milioni di euro) e secondo miglior risultato di sempre dal punto di vista dei ricavi lordi (518 milioni di euro). Questi sono i principali dati del bilancio, relativo alla stagione 2025/26 e approvato dal Cda, che sono stati resi noti dal club nerazzurro e che saranno poi valutati ed approvati definitivamente dall'Assemblea degli azionisti di metà ottobre.
Secondo utile consecutivo di bilancio per l'Inter
Risultati importanti quindi per l'Inter che conferma gli eccellenti traguardi soprattutto sui ricavi lordi, sfiorando il record della stagione precedente (567 milioni di euro), che fu caratterizzato dai ricavi straordinari garantiti dalla partecipazione al Mondiale per club e dal raggiungimento della finale di Champions League. È dunque questa la principale differenza rispetto ai due esercizi ma che conferma il trend positivo, perché il progetto di bilancio si chiude in positivo con un utile netto di 22,7 milioni di euro (di 35 milioni era stato invece quello della stagione precedente).
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