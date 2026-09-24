L'Inter approva il bilancio: ricavi per 518 milioni e secondo utile consecutivo

MILANO - Non solo grandi risultati sul campo per l'Inter campione d'Italia, che saluta con soddisfazione il secondo utile consecutivo (+22,7 milioni di euro) e secondo miglior risultato di sempre dal punto di vista dei ricavi lordi (518 milioni di euro). Questi sono i principali dati del bilancio, relativo alla stagione 2025/26 e approvato dal Cda, che sono stati resi noti dal club nerazzurro e che saranno poi valutati ed approvati definitivamente dall'Assemblea degli azionisti di metà ottobre.