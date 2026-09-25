L'Inter studia il turnover contro Parma e Bruges: come saranno le "due squadre" di Chivu

Al momento, l'idea è solo dentro i pensieri di Chivu. Anche perché, al di là degli infortunati, la Pinetina è sostanzialmente deserta, tra i convocati nelle rispettive nazionali e la settimana di vacanza concessa al resto della truppa dallo stesso allenatore rumeno. Insomma, si comprenderà meglio solo quando ci sarà la ripresa degli allenamenti, ovvero lunedì prossimo. Il piano però è quello di distribuire uomini e risorse tra la sfida con il Parma, il calendario sabato 10 ottobre alle 18, e quella di Champions, contro il Bruges, programmata per il 13. Sono molti i fattori di cui tenere conto. E solo quando ci sarà il rientro di tutti i nerazzurri sarà possibile capire le effettive condizioni del gruppo. L’abbondanza in qualità e quantità della rosa, però, consente a Chivu di prevedere quasi due formazioni diverse tra i primi due impegni post-sosta, che saranno anche l’antipasto di un tour de force di 9 gare in appena 29 giorni.

Serie A Scudetto, Champions, retrocessione…: l’algoritmo prevede tutto. Le statistiche di Juve, Inter, Roma, Como e non solo Guarda la gallery Inter, turnover contro il Parma in vista della Champions PARMA. Cominciando proprio dal primo appuntamento, si può già dare per assodato che verranno privilegiati gli elementi rimasti alla Pinetina. Evidentemente, non solo saranno meno stanchi rispetto ai nazionali, ma avranno anche rigenerato le batterie grazie alla settimana off. Tutto ciò significa che i vari Pavard, Carlos Augusto, Luis Henrique, Jones, Mkhitaryan avranno ottime chances di partire titolari contro gli emiliani. Si candida anche Dimarco, che è stato rilasciato da Mancini, visto che la distorsione al ginocchio sinistro non era completamente smaltita. Il laterale sta seguendo un programma di recupero in questi giorni e farà di tutto per esserci già alla ripresa. Un discorso a parte merita Provedel: contro il Parma potrebbe effettivamente debuttare, e non solo perché è rimasto a Milano, a differenza di Martinez, chiamato dalla Spagna. Chivu aveva già in mente di lanciarlo contro l’Udinese. Ma l’errore commesso dallo spagnolo contro il Real Madrid ha consigliato di rinviare l’esordio dell’ex-Lazio. Ora non c’è più tale esigenza e, allora, tra Parma e Bruges, Provedel dovrebbe avere la sua occasione.