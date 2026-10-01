Lautaro, il no al Barcellona e l’Inter a vita con l’ossessione Champions
MILANO - Ora il quadro è completo. Tutte le parti in causa hanno confermato che la scorsa estate il Barcellona ha provato a prendere Lautaro. «Lo volevo a tutti i costi», ha ammesso il presidente blaugrana, Laporta, nell’intervista al nostro giornale. È stato l’ultimo in ordine di tempo. Prima c’erano state le ammissioni di Marotta, di Deco, ds del club catalano, e dello stesso argentino. Tutti, peraltro, hanno dato la stessa versione dei fatti. Ovvero che, dopo un sondaggio, tutto si è immediatamente fermato. Nel senso che non è nemmeno iniziata una trattativa. L’Inter ha subito detto che il Toro era incedibile. E anche Lautaro, dopo che il suo agente, Camaño, aveva “raccolto” l’interessamento del Barça, sottoponendolo poi al suo assistito, ha tenuto chiusa la porta. «Ho deciso di rimanere all'Inter. Ho un contratto e sono felice nel club. La gente mi ama e voglio continuare a fare cose importanti qui», sono state le sue parole, un paio di settimane fa.
Il precedente di Lautaro al Barcellona
Insomma, l’Inter è stata ed è una scelta di vita. Non era così poco più di 6 anni fa. Allora, infatti, il trasferimento di Lautaro al Barça sembrava cosa fatta. Anche il club nerazzurro lo aveva sostanzialmente accettato. Del resto, in squadra c’era il “primo” Lukaku, ossia la sua versione migliore, e la prospettiva era quella di incassare un bel mucchio di milioni, con i quali andare ad acquistare un altro attaccante. Ma a volere questo trasferimento, in primis, c’era proprio il Toro, che, in Catalogna, oltre ad alzare l’asticella (l’Inter non aveva ancora cominciato a vincere), avrebbe raggiunto Messi. Tutto fu stoppato dal Covid e dalle difficoltà economico-finanziare del Barcellona. Insomma, la società catalana non era più in grado di “pagare” Lautaro, nemmeno inserendo una contropartita tecnica.
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