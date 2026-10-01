Lautaro, il no al Barcellona e l’Inter a vita con l’ossessione Champions

MILANO - Ora il quadro è completo. Tutte le parti in causa hanno confermato che la scorsa estate il Barcellona ha provato a prendere Lautaro. «Lo volevo a tutti i costi», ha ammesso il presidente blaugrana, Laporta, nell’intervista al nostro giornale. È stato l’ultimo in ordine di tempo. Prima c’erano state le ammissioni di Marotta, di Deco, ds del club catalano, e dello stesso argentino. Tutti, peraltro, hanno dato la stessa versione dei fatti. Ovvero che, dopo un sondaggio, tutto si è immediatamente fermato. Nel senso che non è nemmeno iniziata una trattativa. L’Inter ha subito detto che il Toro era incedibile. E anche Lautaro, dopo che il suo agente, Camaño, aveva “raccolto” l’interessamento del Barça, sottoponendolo poi al suo assistito, ha tenuto chiusa la porta. «Ho deciso di rimanere all'Inter. Ho un contratto e sono felice nel club. La gente mi ama e voglio continuare a fare cose importanti qui», sono state le sue parole, un paio di settimane fa.