Inter, la ricetta dei gol fatti in casa

L'aria di casa fa bene all’Inter di Cristian Chivu. E non da oggi, considerando il trend che dura dall’inizio dell’anno solare. I nerazzurri, da gennaio alla gara contro l’Udinese, ultima fino a questo momento, nel fortino di San Siro hanno segnato ben 41 reti in 14 incontri casalinghi, con una media impressionante da 2,92 gol. Andando, tra l'altro, a segno in tutte le partite giocate al Meazza. A conferire ulteriore merito al rendimento dei Campioni d’Italia è il confronto anche al di là dei confini italiani: nello stesso lasso di tempo, infatti, soltanto Bayern Monaco (49) e Barcellona (43) hanno fatto più gol in casa nei cinque grandi campionati europei. Chivu ha mantenuto una buona abitudine già instaurata dagli anni di Simone Inzaghi, consolidando il legame con il pubblico, che da anni ormai riempie lo stadio a prescindere da avversari e poste in palio.