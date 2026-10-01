L'agente di Carlos Augusto si sfoga: "Sono incaz... nero con l'Inter. E Frattesi..."

Lo sfogo dell'agente di Carlos Augusto e Frattesi

"Lui è un ragazzo veramente con un cuore incredibile - ha continuato l'agente - non lo vedevo più felice, lo vedevo triste e spento. Qualche mercato prima abbiamo provato a fare qualcosa, ma l'Inter non voleva privarsene: quest'anno è arrivata la Lazio, poteva arrivare qualcosa di diverso ma lui ha scelto la Lazio. Aveva bisogno di sentirsi protagonista: la cosa più bella che posso dirti è che ieri sera mi ha videochiamata e aveva un sorriso così. Queste sono le soddisfazioni". Poi, su Lotito: "Per me è un genio, ma trattare con lui non è mai facile: l'hanno voluto a tutti i costi, Rino anche. Siamo stati tutti bravi a chiudere l'operazione". Riso ha anche spiegato quanto conti, per un agente, vedere il proprio assistito soddisfatto della scelta fatta: "La soddisfazione che un agente ha nel vedere il suo assistito con quel sorriso... Li metterei io i soldi per vedere quel sorriso lì".