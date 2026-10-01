L'agente di Carlos Augusto si sfoga: "Sono incaz... nero con l'Inter. E Frattesi..."
Giuseppe Riso ha raccontato retroscena e motivazioni dietro alcuni dei trasferimenti più recenti dei suoi assistiti. Intervenuto al podcast "Colpi da Maestro" con Marco Nosotti, il procuratore si è soffermato in particolare sul passaggio di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio, spiegando come sia maturata la decisione di cambiare squadra: "Frattesi alla Lazio nasce perché lui giocando poco non riusciva più a stare all'Inter".
Lo sfogo dell'agente di Carlos Augusto e Frattesi
"Lui è un ragazzo veramente con un cuore incredibile - ha continuato l'agente - non lo vedevo più felice, lo vedevo triste e spento. Qualche mercato prima abbiamo provato a fare qualcosa, ma l'Inter non voleva privarsene: quest'anno è arrivata la Lazio, poteva arrivare qualcosa di diverso ma lui ha scelto la Lazio. Aveva bisogno di sentirsi protagonista: la cosa più bella che posso dirti è che ieri sera mi ha videochiamata e aveva un sorriso così. Queste sono le soddisfazioni". Poi, su Lotito: "Per me è un genio, ma trattare con lui non è mai facile: l'hanno voluto a tutti i costi, Rino anche. Siamo stati tutti bravi a chiudere l'operazione". Riso ha anche spiegato quanto conti, per un agente, vedere il proprio assistito soddisfatto della scelta fatta: "La soddisfazione che un agente ha nel vedere il suo assistito con quel sorriso... Li metterei io i soldi per vedere quel sorriso lì".
"Sono incaz... nero con l'Inter"
Infine, una battuta sul rapporto con l'Inter e sul trasferimento di Carlos Augusto in nerazzurro. Alla domanda su dove collocherebbe l'operazione in una scala da uno a dieci, Riso ha risposto: "Devo mettere dieci perché sono incazzato con l'Inter. Perché ce l'ho con loro? Loro lo sanno già".
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