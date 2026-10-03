Jeltsch è l’ultima grande idea dell’Inter per la difesa: Chivu lo vuole ma costa tanto. E in Premier…

Vero che non ci sono più né Acerbi né De Vrij, ma l’Inter ha comunque rimandato il progetto di ringiovanire significativamente la difesa. Infatti, questa estate è rientrato alla base il 30enne Pavard, mentre l’unico nuovo innesto è stato Stones, 32 anni compiuti lo scorso maggio. Qualcosa sarebbe cambiato se fosse arrivato il 26enne Solet ma, alla fine, hanno prevalso i dubbi sulla tenuta fisica del centrale dell’Udinese. E in viale Liberazione sono state fatte altre scelte. Insomma, se ne riparlerà la prossima estate. Intanto, però, il club nerazzurro si guarda attorno, sguinzagliando i suoi osservatori in giro per l’Europa. Ebbene “Sky Sports De” ne ha intercettato uno a seguire il match di Champions tra Stoccarda e Viking, con un nome in particolare sul suo taccuino: quello di Jeltsch, difensore tedesco, classe 2006. Per la verità, lo 007 nerazzurro non era solo, perché pare che in tribuna ci fosse anche un emissario del Barcellona. Senza contare poi, che il centrale dello Stoccarda è monitorato pure da squadre di Premier, tra cui Arsenal, Liverpool e Manchester United.