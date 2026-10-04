Chivu: "Il sogno è la Champions. Voglio lasciare qualcosa che duri"

MILANO - Una pagina nella storia dell’Inter. In realtà, Chivu l’ha già scritta . Anzi, si può dire che il suo sia stato un capitolo intero, visto che il Triplete resta la più grande impresa della squadra nerazzurra . Era ancora calciatore, però. Ora, da allenatore, ne ha cominciato un altro nel migliore dei modi, ovvero conquistando scudetto e Coppa Italia nel suo primo anno in panchina . Ma è chiaro che non si voglia fermare: «Voglio creare qualcosa che duri, qualcosa che lasci qualcosa di importante nella pagina di questa meravigliosa società». Chivu parla sempre con grande rispetto dell’Inter e del suo ruolo : «So dove sono capitato, so qual è la mia responsabilità. Mi pongo dei mini obiettivi da raggiungere in breve tempo, perché non penso mai troppo a lungo termine. Partendo con piccoli passi puoi raggiungere i traguardi che ti permettono poi di sognare più in grande».

Chivu, l'Inter e il sogno della Champions League

E ce n’è uno in particolare, evidentemente: la Champions. «È il sogno di tutti. È una competizione diversa. Non è paragonabile al campionato. Non esiste una ricetta che ti dia la certezza di vincerla. Non esistono i soldi né le idee che te la possono portare. È una somma di tante cose. Oggi puoi dire chi è la favorita. Ma nessuno può prevedere chi effettivamente arriverà in fondo». L’Inter, chiaramente, ci proverà, proseguendo un percorso che va avanti ormai da alcuni anni e che ha già permesso di arrivare due volte in finale, ma che con Chivu ha avuto un’evoluzione. Perché il tecnico rumeno ha una propria storia anche da allenatore, frutto anche dei suoi trascorsi nel settore giovanile.