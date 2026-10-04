Inter, Spence prenota l’esordio con Gila. Bene anche Dimarco

MILANO - La campanella è suonata anche ieri ad Appiano Gentile. Cristian Chivu ha chiesto e ottenuto un test amichevole, in modo da alzare i giri nel motore anche per coloro che non sono partiti per raggiungere le varie nazionali in giro per il mondo. L’Inter ha aperto le porte del suo centro sportivo al Lumezzane, squadra che milita nel Girone A di Serie C: due tempi da 35’ sono bastati all’allenatore nerazzurro per raccogliere buone indicazioni sulla tenuta atletica dei ragazzi con cui sta lavorando in queste settimane. 2-0 il risultato finale in favore dei Campioni d’Italia, con Mkhitaryan e il giovane Agbonifo in gol.