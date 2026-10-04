Inter, Spence prenota l’esordio con Gila. Bene anche Dimarco
MILANO - La campanella è suonata anche ieri ad Appiano Gentile. Cristian Chivu ha chiesto e ottenuto un test amichevole, in modo da alzare i giri nel motore anche per coloro che non sono partiti per raggiungere le varie nazionali in giro per il mondo. L’Inter ha aperto le porte del suo centro sportivo al Lumezzane, squadra che milita nel Girone A di Serie C: due tempi da 35’ sono bastati all’allenatore nerazzurro per raccogliere buone indicazioni sulla tenuta atletica dei ragazzi con cui sta lavorando in queste settimane. 2-0 il risultato finale in favore dei Campioni d’Italia, con Mkhitaryan e il giovane Agbonifo in gol.
Spence prenota l'esordio con la maglia dell'Inter
Le buone notizie vanno ovviamente al di là dei gol segnati e della vittoria nel test congiunto a porte rigorosamente chiuse. Sotto gli occhi della dirigenza e dello staff, Djed Spence ha potuto liberare i cavalli del suo motore per la prima volta a tinte nerazzurre. L’inglese è rimasto in campo per quasi un’ora. Non è ancora al 100%, ma la sgambata di ieri consolida sicuramente la candidatura per la gara con il Parma in programma sabato prossimo alle 18 al Meazza. Sarà con ogni probabilità l’occasione per l’esordio ufficiale dell’ex Tottenham, atteso mesi a causa del problema che ne ha rallentato l’inserimento in gruppo dopo il suo arrivo alla corte di Chivu.
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