Chivu fa il pieno di esterni: cinque giocatori per due caselle

Con tutte le ali a disposizione, l’ Inter è pronta a spiccare il volo… Già perché, contro il Parma, alla ripresa del campionato , per la prima volta, Chivu potrà contare sulla batteria dei suoi esterni al completo. L’amichevole con il Lumezzane di sabato ha garantito una sorta di doppio tagliando. Per Spence : completamente a posto fisicamente, è ormai pronto per debuttare in nerazzurro, seppure debba migliorare la condizione, a due mesi e mezzo dalla sua ultima partita, ovvero la finalina per il 3° posto al Mondiale . E per Dimarco : rimasto in campo per tutta la partita, ha smaltito definitivamente la distorsione al ginocchio, che lo ha tolto dalla nazionale, e si avvia a riprendere il suo posto sulla corsia mancina.

Proprio Dimarco e Spence , nei piani originari, avrebbero dovuto essere i due laterali titolari. Vero che l’ex Tottenham è stato preso dopo che Palestra , all’ultimo, ha scelto il Chelsea e dopo che Khalaili non ha superato le visite mediche. Ma è comunque stato uno dei migliori giocatori dell’Inghilterra arrivata terza ai Mondiali . Ed è pure stato pagato 30 milioni più bonus, quindi non certo bruscolini… Tuttavia, nel frattempo, c’è stata l’esplosione di Diouf , che, dopo un’estate da protagonista, si è confermato anche quando si è trattato di fare sul serio. Per lui, 5 presenze su 6, tutte da titolare, con una sola sostituzione e già 3 assist confezionati. È stato un tale exploit che pure Zidane se n’è accorto fino a convocarlo e a farlo debuttare in nazionale. Per farlo giocare, però, a sinistra nella sua difesa a 4.

Spence e Diouf, caratteristiche differenti

Già, ma quando Spence sarà alla piena efficienza, chi sarà la prima scelta? È una domanda che, al momento, non può avere una risposta. Probabilmente dipenderà dal tipo di partita che Chivu deciderà di impostare. Sì, perché Diouf e Spence hanno caratteristiche differenti: il primo è più offensivo, mentre il secondo è più difensivo. Si tratta chiaramente di un vantaggio, perché il tecnico rumeno ora ha la possibilità di cambiare anche in corsa. E, volendo, proprio grazie all’inglese, si potrebbe tamponare un buco che si è aperto troppe volte in queste prime partite. Perché l’Inter ha dimostrato di soffrire sul centro-destra per mancanza di un’adeguata copertura difensiva. I due gol della Roma, giusto per fare un esempio, sono arrivati proprio in quella zona. Insomma, l’attitudine di Spence potrebbe dare una registrata alla fase di non possesso.

Inter, tutta la duttilità del reparto esterni

Attenzione, però, perché l’ex Tottenham, oltre che a destra, può giocare pure a sinistra. Anzi, tra la nazionale e l’ultima stagione, ha sgommato più sulla corsia mancina che su quella opposta. Anche in nerazzurro, dunque, gli capiterà di “traslocare”, in modo da dare fiato a Dimarco. Non sarà una sorpresa, quindi, vedere schierati insieme Diouf a destra e Spence a sinistra. Il reparto esterni, comunque, non finisce qui. Chivu, infatti, può contare anche su Luis Henrique e Carlos Augusto. Il primo è un altro elemento duttile, capace di agire su entrambe le fasce. Certo resta un giocatore che ancora non è riuscito a mostrare tutte le sue qualità. Ma come alternativa è una risorsa. L’ex Monza, invece, è un’assoluta certezza. Al suo quarto anno in nerazzurro è sempre ultra-affidabile. Chivu lo vede meglio come vice-Bastoni, ma nasce come un laterale. E, infatti, con Real Madrid e Udinese è stato lui a sostituire Dimarco, segnando pure due gol.