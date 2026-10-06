Calhanoglu è tornato ad allenarsi con l’Inter: quando giocherà e le novità sul rinnovo

Calha c’è. Come previsto, ieri, alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina, il turco è tornato in gruppo, allenandosi per tutta la seduta assieme ai compagni. Significa che il risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra è definitivamente smaltito. E i prossimi giorni serviranno per sistemare la condizione. Calhanoglu sarà a disposizione per il match di sabato con il Parma. Tuttavia, è difficile immaginarlo subito in campo dall’inizio. Più plausibile che si candidi per la sfida di Champions con il Bruges. Del resto, la cautela è d’obbligo con l’ex-Milan. Con i 33 anni all’orizzonte (li compirà il prossimo 8 febbraio), infatti, è ormai da considerare un soggetto fragile. Lo raccontano gli 11 guai muscolari dal 2024/25 a questa parte, le 34 partite saltate per infortunio e i complessivi 211 giorni di fermo ai box.

Calhanoglu da gestire, Chivu lo sa Per Chivu, però, è un elemento fondamentale per il suo impianto di gioco. Come lo era, peraltro, anche per Inzaghi. Ha un modo unico di interpretare il ruolo di regista: è insieme un “architetto” e un “muratore”, nel senso che sa sacrificarsi per dare equilibrio alla squadra. Basti pensare che solo 3 dei 10 gol incassati finora dall’Inter (quello con il Monza e i 2 con il Real Madrid) sono arrivati con il turco in campo. Senza dimenticare, poi, la sua incredibile abilità “balistica”: già 2 i centri in stagione, firmati contro Monza e Cagliari. Insomma, sono tanti i motivi per cui Chivu, con il sostegno della società, ha insistito per puntare ancora su Calhanoglu. Che, se non per 30 gare, sicuramente per una ventina abbondante è assolutamente in grado di fare la differenza, alzando il livello di tutta l’Inter. I suoi muscoli di seta, però, andranno gestiti con attenzione e cura, bilanciando il suo utilizzo. Indicativo in questo senso il fatto che, nelle 3 gare da titolare, al massimo sia rimasto in campo per 65’.