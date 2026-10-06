Calhanoglu è tornato ad allenarsi con l’Inter: quando giocherà e le novità sul rinnovo
Calha c’è. Come previsto, ieri, alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina, il turco è tornato in gruppo, allenandosi per tutta la seduta assieme ai compagni. Significa che il risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra è definitivamente smaltito. E i prossimi giorni serviranno per sistemare la condizione. Calhanoglu sarà a disposizione per il match di sabato con il Parma. Tuttavia, è difficile immaginarlo subito in campo dall’inizio. Più plausibile che si candidi per la sfida di Champions con il Bruges. Del resto, la cautela è d’obbligo con l’ex-Milan. Con i 33 anni all’orizzonte (li compirà il prossimo 8 febbraio), infatti, è ormai da considerare un soggetto fragile. Lo raccontano gli 11 guai muscolari dal 2024/25 a questa parte, le 34 partite saltate per infortunio e i complessivi 211 giorni di fermo ai box.
Calhanoglu da gestire, Chivu lo sa
Per Chivu, però, è un elemento fondamentale per il suo impianto di gioco. Come lo era, peraltro, anche per Inzaghi. Ha un modo unico di interpretare il ruolo di regista: è insieme un “architetto” e un “muratore”, nel senso che sa sacrificarsi per dare equilibrio alla squadra. Basti pensare che solo 3 dei 10 gol incassati finora dall’Inter (quello con il Monza e i 2 con il Real Madrid) sono arrivati con il turco in campo. Senza dimenticare, poi, la sua incredibile abilità “balistica”: già 2 i centri in stagione, firmati contro Monza e Cagliari. Insomma, sono tanti i motivi per cui Chivu, con il sostegno della società, ha insistito per puntare ancora su Calhanoglu. Che, se non per 30 gare, sicuramente per una ventina abbondante è assolutamente in grado di fare la differenza, alzando il livello di tutta l’Inter. I suoi muscoli di seta, però, andranno gestiti con attenzione e cura, bilanciando il suo utilizzo. Indicativo in questo senso il fatto che, nelle 3 gare da titolare, al massimo sia rimasto in campo per 65’.
Calhanoglu, il futuro è all'Inter: idea prolungamento
E poi c’è la questione contratto, in qualche modo legata allo stato del suo fisico. Calhanoglu, infatti, è in scadenza a fine stagione. Di comune accordo con il giocatore, al termine della stagione scorsa, l’Inter ha deciso di rinviare ogni discorso sul rinnovo. Tuttavia, il canale di comunicazione con Stipic, il suo procuratore, è sempre aperto. Tanto che, dopo l’insediamento di Baccin, le parti hanno concordato di incontrarsi a breve per capire come possa evolvere il futuro di Calha. Il club nerazzurro è pronto a offrirgli un prolungamento. Ma lo farà a precise condizioni. Vale a dire con un ingaggio, per quando riguarda la parte fissa, sensibilmente inferiore ai 6,5 milioni di euro che attualmente percepisce, aggiungendo però un’abbondante quota di bonus (legati evidentemente anche al numero di presenze), che gli permetterebbero di avvicinarsi parecchio allo stipendio attuale. Resta il dubbio di quali siano le intenzioni del centrocampista turco. Che, da un paio di estati, viene corteggiato, con più o meno insistenza da Galatasary o Fenerbahce. In viale Liberazione nessuno ha mai aperto la porta ad un addio, se non a determinate cifre, mai raggiunte dai club turchi. Ora, però, Calhanoglu può andare via senza dover versare nemmeno un euro. L’ingaggio sul tavolo, quindi, sarà ricco e abbondante. Toccherà all’ex-Milan a scegliere se proseguire la sua avventura in nerazzurro o se chiudere la carriera in Turchia.
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