Akanji avvisa le rivali: "All’Inter voglio vincere tutto". Poi l’elogio a Chivu

Manuel Akanji non si accontenta e fissa gli obiettivi dell’ Inter ai massimi livelli. Il difensore nerazzurro, intervistato a Sport Mediaset, ha parlato delle ambizioni della squadra di Chivu, partendo dalla possibilità di conquistare altri trofei dopo Scudetto e Coppa Italia . Parole chiare le sue: “Non firmo per vincere solo Scudetto e Coppa Italia come l'anno scorso, voglio vincere tutto . Sarebbe bello vincere il premio di miglior difensore della Serie A, ma non dipende da me. L'importante è sempre la squadra: io provo a fare la mia parte”, ha spiegato.

Akanji e i complimenti a Chivu: “È un grande allenatore”

Il difensore ha parlato anche del passaggio dalla linea a quattro a quella a tre: “Credo di essere capace di giocare in entrambi i sistemi di gioco. Forse ho giocato di più con la difesa a quattro, il sistema che usiamo anche in Nazionale, e magari sono più abituato. Quando sono arrivato all'Inter, è stato un po' difficile adattarmi nella difesa a tre, perché è un sistema diverso, ma non c'è nessun problema. L'obiettivo deve essere sempre vincere tutto, giochiamo qualsiasi competizione per vincere, ci proveremo. Partire con uno svantaggio? Con la Roma è stato difficile, hanno giocato bene. Nelle altre abbiamo commesso degli errori ma abbiamo dimostrato sempre una grande mentalità che ci ha permesso di ribaltare i risultati". Infine le parole su Stones e Chivu: "Sono contento che Stones sia all'Inter. Si sta allenando e non vedo l'ora di giocare di nuovo con lui. Chivu è un grande allenatore, ha fatto un ottimo lavoro l'anno scorso, non è mai facile vincere".