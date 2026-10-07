Zielinski punta in alto: "L'Inter vuole vincere la Champions, siamo molto forti"

MILANO - Piotr Zielinski ha ancora fame di successi, nonostante lo scudetto dello scorso anno e il tricolore con il Napoli di tre anni fa: "Noi abbiamo questo sogno: vincere la Champions League , è il massimo", le parole del centrocampista dell'Inter. "Non è semplice, lo sappiamo: ce la metteremo tutta, vedremo alla fine dove arriveremo", aggiunge il 32enne polacco, nerazzurro dal 2024, a margine del Premio Gentleman a Milano.

La lotta per la Champions e per lo scudetto

"In Champions vogliamo dimostrare la nostra qualità, ne abbiamo tanta. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Poi, dove arriveremo, si vedrà alla fine. Abbiamo una squadra molto forte, quindi si può arrivare fino in fondo", sottolinea ancora Zielinski che aggiunge: "Non è da tutti andare al Bernabeu e comandare, tenere il possesso e costruire occasioni. Purtroppo l’abbiamo persa, ma c’è consapevolezza: siamo forti e l’abbiamo dimostrato anche a Madrid". Il polacco non si sbilancia sulla possibile rivale scudetto: "Si vedrà più avanti. Noi guardiamo a noi stessi, cerchiamo di vincere più partite possibile e speriamo di rivincere lo scudetto. Sarà sicuramente una questione con Roma, Napoli, Juventus e Milan. Anche il Como".