Sucic è un punto fermo della Croazia: chiede più spazio all’Inter

Più minuti con la Croazia che con l’Inter. Vero che la stagione è appena cominciata e che le uscite ufficiali della formazione nerazzurra sono state soltanto 6. È curioso, però, che, nelle 4 gare con la sua nazionale, Sucic sia rimasto in campo più che con la sua squadra di club. E allora chissà che anche questa considerazione sia alla base delle dichiarazioni, per così dire sibilline, che il centrocampista ha rilasciato dopo la sconfitta con la Spagna, la terza consecutiva. Comprensibile che, nell’ambiente croato, l’umore non fosse dei migliori. Sta di fatto, però, che, quando gli è stato chiesto se fosse soddisfatto del minutaggio messo insieme con l’Inter, Sucic ha risposto così: «Sono cose che preferirei lasciare per un’altra volta. Adesso l’importante è parlare della nazionale. Quando tornerò a Milano lotteremo per l’Inter e tra due o tre mesi vedremo come sarà la situazione».