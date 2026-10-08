L'Inter perde Jones per infortunio: il bollettino sulle sue condizioni e quali partite salterà

Infortunio Jones: il comunicato dell'Inter

Si tratta di Curtis Jones, che come comunicato dal club "si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano", che "hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra". Sempre l'Inter spiega poi che le condizioni del 25enne centrocampista inglese, arrivato in estate dal Liverpool, "saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Quante partite salterà l'inglese

Jones salterà dunque la prossima partita casalinga contro il Parma alla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali (sabato 10 ottobre, 18), ma probabilmente lo stop sarà di circa 20 giorni. In questo periodo l'Inter, dopo la sfida contro i duali, ne giocherà altre cinque: tre di campionato (a Bologna il 17 ottobre, contro la Fiorentina il 25 e a Venezia il 28 prima del derby contro il Milan del 31 ottobre) e due di Champions League, entrambe a San Siro (contro il Bruges il 13 ottobre e contro lo Shakhtar il 21).