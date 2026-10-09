Il salto di Bisseck al centro: è pronto a guidare la difesa dell’Inter

Yann Bisseck non vuole fermarsi proprio adesso. Il gigante tedesco è pronto per le prove da leader al centro della difesa dell’Inter, dopo essere rientrato dall’esperienza con la Germania di Klopp con maggior convinzione e autostima. Secondo le rotazioni prefissate, il ct tedesco l’ha convocato per le prime due partite di Nations League e l’ha utilizzato dall’inizio alla fine per la prima sfida contro la Grecia. Un’occasione in più per strappare elogi e sfruttare il palcoscenico internazionale, oltre a dare un seguito al debutto di inizio 2025 con la maglia della propria nazionale. Stimoli positivi che adesso sono pronti a riverberarsi a favore del rendimento con l’Inter, club da cui ha spiccato il volo per mettersi in vetrina superando anche i momenti negativi legati ad alcuni errori commessi sul campo. Passi falsi ormai dimenticati e superati con brillantezza.

Serie A Giocatori in nazionale, quali club si sono "stancati" di più: la classifica Guarda la gallery Bisseck leader difensivo: la scelta di Chivu per Inter-Parma SALTO DI QUALITÀ. La crescita di Bisseck è sotto gli occhi di tutti e la quarta stagione in nerazzurro lo potrebbe proiettare verso un salto di qualità ulteriore, grazie anche ai miglioramenti registrati sotto la guida di Cristian Chivu con cui ha lavorato duramente per migliorare gli ingranaggi. Sia in termini di letture difensive sia a livello di rendimento tra le caselle di braccetto destro o centrale di difesa in caso di necessità. Gli impegni ridotti con la Germania gli hanno permesso di tornare ad Appiano già da una settimana, prendendo parte anche all’amichevole con il Lumezzane e di fatto senza mai perdere il ritmo partita. Adesso il prossimo esame è già dietro l’angolo visto che domani contro il Parma è candidato a giocare al centro del pacchetto arretrato. Lo stesso Chivu ci ha riflettuto, considerando l’infortunio di Stones e la stanchezza accumulata da Akanji nelle ultime settimane dopo aver disputato tutte le quattro partite con la Svizzera senza nemmeno saltare un minuto.