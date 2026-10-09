Chivu in conferenza interrompe un giornalista: "Grandi squadre in cui ho giocato? C'è anche la Roma...". E chiarisce il caso Calhanoglu

"Lei ha giocato in grandi squadre come Ajax , Inter ", argomenta il giornalista nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Parma . E Chivu lo interrompe: "C'è anche la Roma ". Dopo la sottolineatura, che denota il rispetto per il club giallorosso, il tecnico dei nerazzurri ha iniziato a rispondere alle domande dei cronisti parlando della lunga sosta ormai alle spalle: "Non è cambiato molto. Ci siamo allenati in pochi, i giocatori convocati dalle nazionali sono stati chiusi in ritiro per una settimana in più oltre alle quattro partite disputate. Soltanto oggi ci siamo allenati tutti insieme per la prima volta. Il momento di Provedel è arrivato? Non lo so, lo vedremo domani alle 18".

Su Spence : "Sarà convocato. Da una settimana si allena con noi. Non possiamo dimenticare il periodo di riabilitazione più la lunga vacanza post Mondiale. Significa che è assente dai campi da molto. Ci fa piacere che sia tornato e poter vedere il suo sorriso e le sue qualità". A seguire una puntualizzazione su Calhanoglu : "Avrebbe voluto giocare contro l'Italia, anche lui si allena da una settimana con noi. Ne approfitto per specificare una cosa, visto con il monitoraggio delle notizie ho appreso che dalla Turchia sono arrivate molte voci riguardo al fatto che lui non abbia visto la partita dei compagni contro l'Italia dal vivo. Mi sono preso io la responsabilità di non mandarlo a Bologna. Lunedì ci siamo allenati tardi di pomeriggio, era l'allenamento del suo ritorno in gruppo e io lo volevo a disposizione perché è troppo importante per noi".

Chivu sull'Inter con la difesa a 4: "Contano i principi di gioco, non il modulo"

Inter con una difesa a 4 e il tridente Esposito-Thuram-Lautaro? Chivu è perentorio: "Le cose più importanti sono i principi di gioco, non il modulo. Questa squadra è costruita in una determinata maniera, siamo una squadra molto flessibile e mobile a seconda se abbiamo la palla o meno, ma non siamo una squadra da calciobalilla o subbuteo. Se in futuro avessimo bisogno di una linea a 4 credo che la squadra la possa fare, non so se per tutta la stagione. Non abbiamo la certezza di vincere di più a seconda se giochiamo a 4 o a 3. Affrontiamo ogni partita a seconda di come stiamo e dell'avversario"

Inter-Parma, Chivu: "Abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno"

Il rischio di sottovalutare il Parma: "Credo che abbiamo imparato nel tempo a non sottovalutare nessuno. Sappiamo che in ogni partita dobbiamo essere la versione migliore di noi stessi e sapere che dobbiamo guadagnare tutto sul campo. Lavoro sulla fase difensiva? La squadra al completo ha fatto un solo allenamento, ma con tanti giocatori abbiamo analizzato gli errori passati al telefono. Sappiamo quello che dobbiamo fare in determinati frangenti, noi possiamo migliorare molto sia con la palla sia in difesa nelle varie situazioni, dal blocco basso alle fasi con la linea più alta. L'importante è non perdere la nostra integrità. Dobbiamo aggiungere un po' di maturità nel capire i momenti. La questione dell'equilibrio difensivo passa anche dalla presenza di Calhanoglu Tutti sappiamo quanto sia importante, parlando individualmente di un giocatore, però, non voglio intoccare la fiducia e la consapevolezza di altri giocatori. Sono tutti importanti dal mio punto di vista".