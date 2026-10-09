Spence si racconta senza filtri: "Non mi innervorisco più grazie alla fede, alla musica e alla famiglia"
"Non mi innervosisco più. Resto nella mia bolla, perché ho la sensazione che quando gli altri sono nervosi, questo possa in qualche modo influenzarti". Così Djed Spence, pronto all'esordio con l'Inter, in occasione del match contro il Parma, che si è raccontato nel corso di un'intervista a GQ British. Tante le sfumature oltre il rettangolo di gioco raccontate dal terzino destro dei nerazzurri: "Probabilmente ho smesso di essere nervoso intorno ai 18 anni. Al Mondiale, la prima partita, prima del mio ingresso in campo, è stata la prima volta che ho provato di nuovo quella sensazione. Non devo chiamarlo nervosismo, preferisco chiamarlo semplicemente energia".
La routine prepartita di Spence: "A letto presto, ho uno chef privato"
La routine prepartita e la sua velocità in campo: "Cerco solo di andare a letto a un orario ragionevole il giorno prima di una partita, intorno a mezzanotte. Non mi metto troppe regole. Ho uno chef privato. La velocità è questione di genetica. Sono sempre stato veloce. Mio padre era veloce, i miei zii, mio nonno erano veloci. Probabilmente inizierò a fare yoga e altre cose per il recupero, come la terapia con luce rossa e le bombole di ossigeno. Mi sento come se avessi 21 anni (ne ha 26)".
Spence e il rapporto con la fede: "Prego prima delle partite nella mia camera d'albergo"
Il rapporto con la fede: "Se mi sento in un certo modo, prego prima delle partite nella mia camera d'albergo. Probabilmente recito altre due preghiere nello spogliatoio. Cerco di pregare il più possibile. Sento che mi dà guida, forza e potere. Lascio tutto nelle mani di Dio. Metto questa responsabilità su di lui, non su di me".
La musica per Spence: "Una parte importante della mia preparazione"
La musica: "È una parte importante della mia preparazione. Dipende da come mi sento il giorno della partita, che tipo di atmosfera voglio creare, ma di solito ascolto musica sull'autobus, per prepararmi. Magari metto su una certa canzone quando esco o entro nello spogliatoio. Da quel momento in poi, mi concentro, ascolto la musica giusta per andare in campo. Indosso delle cuffie con con il filo. Probabilmente ascolto più artisti americani, come Lil Durk".
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