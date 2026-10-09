Spence si racconta senza filtri: "Non mi innervorisco più grazie alla fede, alla musica e alla famiglia"

"Non mi innervosisco più. Resto nella mia bolla, perché ho la sensazione che quando gli altri sono nervosi, questo possa in qualche modo influenzarti". Così Djed Spence , pronto all'esordio con l'Inter , in occasione del match contro il Parma , che si è raccontato nel corso di un'intervista a GQ British. Tante le sfumature oltre il rettangolo di gioco raccontate dal terzino destro dei nerazzurri: "Probabilmente ho smesso di essere nervoso intorno ai 18 anni. Al Mondiale , la prima partita, prima del mio ingresso in campo, è stata la prima volta che ho provato di nuovo quella sensazione. Non devo chiamarlo nervosismo, preferisco chiamarlo semplicemente energia".

La routine prepartita di Spence: "A letto presto, ho uno chef privato"

La routine prepartita e la sua velocità in campo: "Cerco solo di andare a letto a un orario ragionevole il giorno prima di una partita, intorno a mezzanotte. Non mi metto troppe regole. Ho uno chef privato. La velocità è questione di genetica. Sono sempre stato veloce. Mio padre era veloce, i miei zii, mio ​​nonno erano veloci. Probabilmente inizierò a fare yoga e altre cose per il recupero, come la terapia con luce rossa e le bombole di ossigeno. Mi sento come se avessi 21 anni (ne ha 26)".