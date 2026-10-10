Mkhitaryan fino al 2027: continua l'avventura con l'Inter

Inter, senti Mkhitaryan: "Dirò no alle richieste di Arabia e America, ecco perché..."

Il centrocampista armeno si racconta a 360 gradi: le sue parole
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 10.10.2026, 11:28

InterMkhitaryan
InterInter Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - "Escludo la possibilità di trasferirmi in Arabia Saudita, in Armenia oppure nella Mls. Perché per me i soldi non sono mai stati la cosa più importante". Così il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan, intervistato dalla tv armena, si racconta a 360 gradi. "Non ho mai giocato a calcio per soldi. Ho cambiato club e ho giocato a calcio per le mie ambizioni, per i miei obiettivi, per quei sogni che avevo fin da bambino e che mi hanno accompagnato nel corso della carriera".

Inter, la probabile formazione di Chivu contro il Parma
Guarda la gallery

Mkhitaryan: "Ritiro? Non bisogna fare progetti a lungo termine"

Il centrocampista classe 1989 vuole però proseguire la sua carriera: "Non posso promettere niente, perché sono arrivato a un'età nella quale non bisogna fare grandi progetti a lungo termine. Bisogna procedere giorno per giorno, pensando al giorno successivo. Perché non è facile recuperare, non è facile fissarsi degli obiettivi e non è facile allenarsi come fanno i tuoi compagni di 22 anni. Cerco di fare tutto nel miglior modo possibile - aggiunge l'armeno -. Ma non posso promettere per quanto tempo continuerò ancora a giocare".

Tutte le news
Inter

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS