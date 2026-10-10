Inter, senti Mkhitaryan: "Dirò no alle richieste di Arabia e America, ecco perché..."
MILANO - "Escludo la possibilità di trasferirmi in Arabia Saudita, in Armenia oppure nella Mls. Perché per me i soldi non sono mai stati la cosa più importante". Così il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan, intervistato dalla tv armena, si racconta a 360 gradi. "Non ho mai giocato a calcio per soldi. Ho cambiato club e ho giocato a calcio per le mie ambizioni, per i miei obiettivi, per quei sogni che avevo fin da bambino e che mi hanno accompagnato nel corso della carriera".
Mkhitaryan: "Ritiro? Non bisogna fare progetti a lungo termine"
Il centrocampista classe 1989 vuole però proseguire la sua carriera: "Non posso promettere niente, perché sono arrivato a un'età nella quale non bisogna fare grandi progetti a lungo termine. Bisogna procedere giorno per giorno, pensando al giorno successivo. Perché non è facile recuperare, non è facile fissarsi degli obiettivi e non è facile allenarsi come fanno i tuoi compagni di 22 anni. Cerco di fare tutto nel miglior modo possibile - aggiunge l'armeno -. Ma non posso promettere per quanto tempo continuerò ancora a giocare".
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