Inter, senti Mkhitaryan: "Dirò no alle richieste di Arabia e America, ecco perché..."

MILANO - "Escludo la possibilità di trasferirmi in Arabia Saudita, in Armenia oppure nella Mls. Perché per me i soldi non sono mai stati la cosa più importante". Così il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan, intervistato dalla tv armena, si racconta a 360 gradi. "Non ho mai giocato a calcio per soldi. Ho cambiato club e ho giocato a calcio per le mie ambizioni, per i miei obiettivi, per quei sogni che avevo fin da bambino e che mi hanno accompagnato nel corso della carriera".