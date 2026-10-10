Chivu: "Dopo tre settimane non sapevo come si sarebbero comportati i ragazzi". Poi elogia Pio Esposito e Dimarco

L'Inter supera il Parma per 3-0 e riparte con una vittoria dopo la sosta per le Nazionali. Al termine della gara, Cristian Chivu ha commentato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di DAZN: "Dopo tre settimane di sosta, cosa mai capitata fino a ora, non sapevamo come i ragazzi si sarebbero comportati. Sapevamo, però, che hanno lavorato bene e con entusiasmo. Sono contento dell'energia e della qualità che abbiamo messo. Ci siamo adattati velocemente al Parma, non avevamo tante informazioni su come avrebbero potuto giocare. Mi fa piacere aver messo tanto giocatori che erano indietro coi minutaggi e che hanno permesso di riposare a chi è stato impegnato di più con le nazionali".

Serie A Corvi fa harakiri: il passaggio centrale è un assist per Sucic in Inter-Parma Guarda la gallery Le parole di Chivu dopo Inter-Parma Spazio poi a Pio Esposito, apprezzato da Chivu per la disponibilità e il contributo al gioco collettivo: "Un generoso. L'egoismo non fa parte del suo vocabolario. Lavora per la squadra. Lavora bene. Mi ha impressionato nelle riaggressioni. Ha reagito, ha fatto determinate cose. Quando ha perso la palla ha cercato immediatamente di recuperarla. Ha margini di miglioramento, lavora tanto, si mette a disposizione del gruppo e il gruppo glielo riconosce. Continuerà a darci una grande mano". Tra i giocatori elogiati anche Carlos Augusto: "Ha delle caratteristiche importanti, per quanto riguarda la sua forza fisica, l'energia che mette nei duelli, nell'andare in sovrapposizione, nell'attaccare una linea, ha un tiro da lontano impressionate sia di destro sia di sinistro. Siamo felici di averlo con noi".