Lautaro si prende la Coppa: il gol in Champions non può aspettare

Quella contro il Parma è stata soltanto un’eccezione. Cristian Chivu è riuscito a tenere a bada la smania di Lautaro Martinez giusto perché all’orizzonte c’è subito un altro impegno per l’Inter. Escluderlo dai titolari è sempre esercizio complicato, ma in qualche modo l'allenatore nerazzurro lo ha convinto a sfruttare un mezzo turno di riposo. Sul cammino della squadra c'è ora la possibilità di rimediare alla sconfitta iniziale in Champions contro il Real Madrid: per farlo servirà la miglior versione del capitano. Al Bernabeu il Toro non era andato in gol, ma aveva giocato una gran partita, dimostrando anche nella capitale spagnola perché negli ultimi giorni di mercato in Catalogna avevano pensato a lui per rinforzare l’attacco del Barcellona.

Inter Pagelle Inter-Parma: Diouf è un treno, Pio Esposito non sbaglia una scelta Guarda la gallery L'ossessione di Lautaro Martinez Le dolci note dell’inno della coppa dalle grandi orecchie non fanno altro che elettrizzare ancora di più l’argentino, alla ricerca dell’unica vittoria che manca per completare il Grande Slam personale. Con la nazionale ha già portato a casa tutto, con l’Inter ha fatto incetta di trofei, ma quel vuoto nella bacheca personale continua a generare in lui un senso d’inquietudine tipica nei grandi campioni alla ricerca della consacrazione assoluta. Chivu si aggrapperà, tra le altre cose, proprio agli stimoli del capitano e dello zoccolo duro dello spogliatoio per coronare un sogno del quale a più riprese hanno già parlato in tanti sulle frequenze nerazzurre. Aver tenuto Lautaro in panchina per un’oretta sabato al Meazza, prima di concedergli uno scorcio di fisiologico rodaggio, è servito a fargli smaltire definitivamente la stanchezza accumulata dal viaggio intercontinentale e dalle fatiche (relative) con la nazionale, nella quale si è chiusa un’era con l’addio di Messi.