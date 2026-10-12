Marotta: "Inter sana, ricavi sopra il mezzo miliardo. Stadio? Presto il progetto"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, durante l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2025/2026, con un utile di 22,7 milioni e secondo miglior fatturato della storia del club (518 milioni), ha parlato della stato di salute della società nerazzurra: "Nel corso di una stagione che ci ha visti conquistare il nostro terzo double domestico, fuori dal campo il club ha vissuto una stagione di consolidamento dal punto di vista finanziario. Il lavoro di risanamento ha subito un'ulteriore accelerazione con l'arrivo della nuova proprietà di Oaktree".

Inter Pagelle Inter-Parma: Diouf è un treno, Pio Esposito non sbaglia una scelta Guarda la gallery Marotta: "Ricavi sopra il mezzo miliardo" "I ricavi superano ancora il mezzo miliardo, l'esercizio si chiude con un utile netto, gli oneri finanziari sono inferiori al bilancio precedente e il capitale, dopo molto tempo, è tornato in attivo", ha spiegato Marotta ai soci. Che poi ha aggiunto: "L'impegno verso l'equilibrio tra competitività sportiva e sostenibilità non si fermerà nella convinzione di essere sulla buona strada".