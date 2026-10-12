Marotta: "Inter sana, ricavi sopra il mezzo miliardo. Stadio? Presto il progetto"
Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, durante l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2025/2026, con un utile di 22,7 milioni e secondo miglior fatturato della storia del club (518 milioni), ha parlato della stato di salute della società nerazzurra: "Nel corso di una stagione che ci ha visti conquistare il nostro terzo double domestico, fuori dal campo il club ha vissuto una stagione di consolidamento dal punto di vista finanziario. Il lavoro di risanamento ha subito un'ulteriore accelerazione con l'arrivo della nuova proprietà di Oaktree".
Marotta: "Ricavi sopra il mezzo miliardo"
"I ricavi superano ancora il mezzo miliardo, l'esercizio si chiude con un utile netto, gli oneri finanziari sono inferiori al bilancio precedente e il capitale, dopo molto tempo, è tornato in attivo", ha spiegato Marotta ai soci. Che poi ha aggiunto: "L'impegno verso l'equilibrio tra competitività sportiva e sostenibilità non si fermerà nella convinzione di essere sulla buona strada".
Marotta sullo stadio
Sullo stadio: "Presto condivideremo con voi il meraviglioso frutto del lavoro di progettazione per il nuovo stadio di Milano, per quella che sarà una nuova icona urbana, un rinnovato polo a vocazione sportiva, vivo e aperto alla cittadinanza. Questo impianto di proprietà - ha concluso il massimo dirigente nerazzurro - sarà anche una piattaforma strategica che permetterà all'Inter di incrementare i ricavi e chiudere il gap con i top club europei".
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