L'Inter " funziona" meno in Champions che in Serie A: per Chivu il rendimento è diventato un problema

"Forse dovremo cambiare qualcosa rispetto alle cose che si vogliono fare quest’anno". E poi: «In Champions, se vai piano, non vai da nessuna parte». Due eloquenti frasi di Chivu, pronunciate nel dopo-gara di Inter-Bruges, che mettono in luce quali siano i problemi che l’Inter manifesta quando esce dai confini italiani. Già, perché in Serie A tutto funziona bene . I valori sono chiari e la qualità di Lautaro e soci finisce sempre per emergere. Non accade lo stesso in Europa: ragion per cui il tecnico rumeno parla di cambiare qualcosa. In aggiunta, c’è il riferimento al ritmo partita. Ma non perché i giocatori nerazzurri non vogliano o corrano poco. Semmai non lo fanno con l’intensità necessaria, se non per alcuni spezzoni di partita.

Inter, il problema delle distanze

Perché in Serie A l’Inter domina, mentre in Champions arranca? Fondamentalmente perché si tratta di due competizioni diverse. Il livello dei rivali, ovviamente, è certamente più alto in Europa. Ma anche le partite si sviluppano in maniera differente. E qui si ritorna all’intensità. Nel nostro campionato, alla squadra nerazzurra, per vincere, è sufficiente essere intensi solo a tratti: bastano quelli per fare il vuoto in buona parte delle gare. In Champions, invece, occorre esserlo per tutti i 90’ o quasi. Altrimenti, anche un avversario come il Bruges può approfittare di certe mancanze o di certi errori. Anche questi aumentano quando l’Inter si esibisce nel Vecchio Continente, probabilmente perché c’è meno tempo per ragionare e, facendo o decidendo di fretta, poi si finisce per sbagliare. Anche alla vigilia del match con il Bruges, Chivu ha ribadito che l’Inter deve andare in campo sempre con lo stesso atteggiamento, a prescindere da chi abbia di fronte. Subire o essere costretti a difendersi devono essere una conseguenza della forza degli avversari, non una scelta. Ebbene, da questo punto di vista, non ci saranno correzioni, ma occorre rendersi conto che, in certe occasioni, qualche modifica può servire. Ed è lì che Chivu, plausibilmente, identifica gli aspetti da cambiare. Fondamentalmente, occorre maggiore equilibrio. In Champions, non si può attaccare con troppo uomini, se poi si subiscono le ripartenze degli avversari. Tanto più che, non avendo giocatori davvero veloci, i pericoli aumentano. E, infatti, anche in campionato la difesa ha traballato. Lo certificano i numeri: 14 reti incassate in 8 gare ufficiali, 8 in 6 giornate in Serie A, 6 in 2 partire in Champions. La differenza (e si torna sempre al solito punto) è che, in Italia, Lautaro e compagni hanno la forza e le risorse per ribaltare le situazioni negative. Fuori dai nostri confini, evidentemente no. Vale anche per lo sfruttamento delle occasioni da gol. In Europa, l’Inter è meno precisa. E non può permettersi di “giocare” a chi segna di più, perché poi ci scappano le partite come quella con il Bruges.