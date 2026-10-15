Inter, Chivu perde Lautaro Martinez: problema alla coscia sinistra, quante partite salta

Brutte notizie per Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro sarà costretto a rinunciare a Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è uscito malconcio dalla sfida di Champions League con il Bruges (persa per 4-3) e dovrà fermarsi per un problema muscolare. A comunicarlo è il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale.