Inter, Chivu perde Lautaro Martinez: problema alla coscia sinistra, quante partite salta
Brutte notizie per Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro sarà costretto a rinunciare a Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è uscito malconcio dalla sfida di Champions League con il Bruges (persa per 4-3) e dovrà fermarsi per un problema muscolare. A comunicarlo è il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale.
Infortunio Lautaro Martinez, il comunicato dell'Inter
"Lautaro Martinez - si legge nel comunicato pubblicato dall'Inter sul proprio sito ufficiale - si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra".
Lautaro Martinez out: ecco quante gare salterà
Martinez salterà sicuramente la sfida di campionato contro il Bologna e le prossime sfide ravvicinate dei nerazzurri (compreso il derby con il Milan e la sfida con il Como). Potrebbe tornare a disposizione di Chivu dopo la prossima sosta, nel match contro l'Atalanta del 22 novembre.
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