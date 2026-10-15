Opera da Tresoldi

Inter, Chivu perde Lautaro Martinez: problema alla coscia sinistra, quante partite salta

I nerazzurri perdono il loro capitano, uscito malconcio dalla sfida di Champions League con il Bruges. Ecco quanto rimarrà fuori
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2 min

Pubblicato il 15.10.2026, 12:14

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Brutte notizie per Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro sarà costretto a rinunciare a Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è uscito malconcio dalla sfida di Champions League con il Bruges (persa per 4-3)  e dovrà fermarsi per un problema muscolare. A comunicarlo è il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale.

 

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Infortunio Lautaro Martinez, il comunicato dell'Inter

"Lautaro Martinez - si legge nel comunicato pubblicato dall'Inter sul proprio sito ufficiale - si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra".

Lautaro Martinez out: ecco quante gare salterà

Martinez salterà sicuramente la sfida di campionato contro il Bologna e le prossime sfide ravvicinate dei nerazzurri (compreso il derby con il Milan e la sfida con il Como). Potrebbe tornare a disposizione di Chivu dopo la prossima sosta, nel match contro l'Atalanta del 22 novembre.

 

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