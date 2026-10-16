Inter, il ko di Lautaro è peggio del ko con il Bruges

Indiscrezione Inter: un fondo qatariota vuole investire nel club

Arrivano voci su un possibile interessamento di una società con sede a Doha: tutti i dettagli
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello

1 min

Pubblicato il 16.10.2026, 09:04

oggiInter
InterInter Tutte le notizie sulla squadra

Con il secondo bilancio consecutivo chiuso in attivo e il progetto stadio che dovrebbe essere svelato nel giro di due settimane, indiscrezioni che arrivano da ambienti finanziari sembrano confermare il rinnovato appeal dell’Inter. A pensare di investire nel club nerazzurro ora sarebbe - come riportato dal Corriere della Sera - il fondo Al Mirqab, family office con sede a Doha, che gestisce il patrimonio di Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, sceicco e premier del Qatar, cugino dell’attuale emiro del Paese mediorientale. Il fondo al momento non commenta.

Futuro Inter, cosa può accadere

I contatti con Oaktree sarebbero a livello verbale e non è affatto detto che si trasformino in una trattativa concreta. Non sorprende però l’interesse di Al Thani verso un nuovo possibile investimento in Italia, dopo aver rilevato l’80% del palazzo di via Monte Napoleone 8 e comprato Villa Certosa dalla famiglia Berlusconi.

Tutte le news
Inter

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS