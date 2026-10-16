Indiscrezione Inter: un fondo qatariota vuole investire nel club

Con il secondo bilancio consecutivo chiuso in attivo e il progetto stadio che dovrebbe essere svelato nel giro di due settimane, indiscrezioni che arrivano da ambienti finanziari sembrano confermare il rinnovato appeal dell’Inter. A pensare di investire nel club nerazzurro ora sarebbe - come riportato dal Corriere della Sera - il fondo Al Mirqab , family office con sede a Doha, che gestisce il patrimonio di Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, sceicco e premier del Qatar, cugino dell’attuale emiro del Paese mediorientale. Il fondo al momento non commenta.

Futuro Inter, cosa può accadere

I contatti con Oaktree sarebbero a livello verbale e non è affatto detto che si trasformino in una trattativa concreta. Non sorprende però l’interesse di Al Thani verso un nuovo possibile investimento in Italia, dopo aver rilevato l’80% del palazzo di via Monte Napoleone 8 e comprato Villa Certosa dalla famiglia Berlusconi.