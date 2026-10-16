Ahi ahi Inter, Lautaro Martinez finisce in infermeria

L'Inter perde i pezzi: dopo Lautaro, ko anche Pavard

Non finiscono più le cattive notizie per Chivu, che in vista della gara di Bologna dovrà rinunciare pure al francese
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 16.10.2026, 15:46

InterChivupavardLautaroSerie AChampions League
InterInter Tutte le notizie sulla squadra

Settimana nera per l'Inter che, oltre alla sconfitta con il Bruges in Champions League, incassa anche due pesanti stop: dopo quello di Lautaro Martinez arriva infatti anche quello di Pavard.

 

L'Inter cade in casa con il Bruges: si scatenano le ironie sul web
Guarda la gallery

 

Chivu perde i pezzi

Sotto pressione per il brutto inizio nella phase league di Champions, Chivu si ritrova a fare i conti con due nuovi, significativi, infortuni, che seguono quelli di Stones e Jones. Nel giro di 24 ore, infatti, al tecnico nerazzurro vengono comunicati gli infortuni di Lautaro Martinez, che tornerà solamente dopo la sosta di novembre per una nuova sosta per le Nazionali, e di Benjamin Pavard, che questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato "un risentimento agli adduttori della coscia destra". Tutti ancora da definire i tempi di recupero.

 

Tutte le news
Inter

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS