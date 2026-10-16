L'Inter perde i pezzi: dopo Lautaro, ko anche Pavard
Settimana nera per l'Inter che, oltre alla sconfitta con il Bruges in Champions League, incassa anche due pesanti stop: dopo quello di Lautaro Martinez arriva infatti anche quello di Pavard.
Chivu perde i pezzi
Sotto pressione per il brutto inizio nella phase league di Champions, Chivu si ritrova a fare i conti con due nuovi, significativi, infortuni, che seguono quelli di Stones e Jones. Nel giro di 24 ore, infatti, al tecnico nerazzurro vengono comunicati gli infortuni di Lautaro Martinez, che tornerà solamente dopo la sosta di novembre per una nuova sosta per le Nazionali, e di Benjamin Pavard, che questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato "un risentimento agli adduttori della coscia destra". Tutti ancora da definire i tempi di recupero.
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