Chivu carica la sua Inter: "Non dobbiamo fare drammi. Lautaro torna dopo la sosta". E su Provedel...

Chivu carica l' Inter . Il Bologna è nel mirino. Senza capitan Lautaro Martinez , infortunato, c'è da voltare pagina dopo la sconfitta a San Siro contro il Bruges in Champions League : "Chi ha giocato ha riposato due giorni, oggi tutti insieme si sono allenati. Abbiamo il problema Lautaro, scoperto post gara . Lo stop di Lautaro da cosa deriva e quando rientra? Non lo so non sono medico, i tempi sono quelli, si parla di un rientro dopo la sosta . Non dobbiamo chiedere gli straordinari a nessuno per la sua assenza, dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto con e senza Lautaro".

L'umore dell' Inter : "Accettiamo le nostre responsabilità, accettiamo cosa non ha funzionato senza perdere di vista le cose buone che abbiamo fatto fino al gol del 2-1. Siamo entrati nel secondo tempo col piglio giusto, abbiamo avuto due opportunità. Poi è crollato il castello col secondo gol loro. Ci prendiamo la responsabilità, consapevoli che dobbiamo reagire. Nessuno ci aspetta. Lo switch più importante da fare? Deve partire da me, che sono il primo responsabile . Dobbiamo trovare un pensiero comune e prenderci tutti delle responsabilità. Io devo valutare come metto la squadra in condizione. Il mio gruppo si cala in tutte le nostre richieste. Dobbiamo riconnetterci senza farci abbattere ".

L'imperativo dell'Inter è ripartire dopo la sconfitta col Bruges: "Non dobbiamo fare drammi"

Una sconfitta che brucia, da riscattare immediatamente: "Noi non dobbiamo fare drammi per questa sconfitta. Ci fa male, ovvio, potevamo vincere. Il Club Brugge è stato bravo a metterci in difficoltà, ma noi siamo calati e non abbiamo saputo reagire. Abbiamo creato confusione, ma ci sta. Anche noi avevamo delle aspettative importanti. Siamo consapevoli della nostra forza e di cosa vogliamo fare in Champions League. Manteniamo i principi, dobbiamo riconoscere il pensiero comune e avere le stesse idee. Ci dobbiamo riconnettere e crescere un po' da questo punto di vista. La fase difensiva deve andare avanti insieme".

Chivu su Bonny: "Grande attaccante, per lui arriverà il momento di partire titolare"

Bonny: "Mi ha impressionato, tutte le volte che è subentrato ha fatto vedere il suo apporto. Ha fatto gol anche l'altra sera. È un grande attaccante. Sappiamo quanto vale e anche per lui arriverà il momento di partire titolare. Siamo contenti di cosa fa per la squadra".