Inter, Kolarov al posto di Chivu senza voce: "Non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno"

L'Inter di Cristian Chivu vince in rimonta in casa del Bologna di Raffaele Palladino, caduto sotto i colpi di Thuram , Carlos Augusto e Bonny , che hanno reso vano il gol del momentaneo vantaggio emiliano firmato da Pobega. Per qualche ora, dunque, i nerazzurri sono in testa alla classifica in solitaria, in attesa del risultato della Lazio sul campo della Juventus . Al termine dei 90 minuti, a parlare è stato il vice del manager romeno, Aleksandar Kolarov , chiamato a sostituire un Chivu rimasto senza voce a fine partita.

Così Kolarov ai microfoni di Dazn nel dopo gara di Bologna-Inter : "L'approccio per noi non è stato sbagliatissimo, c'è anche un avversario, sicuramente più fresco per noi. Non la usiamo come una scusa. Il Bologna ha fatto un ottimo primo tempo, abbiamo faticato a prenderli, loro giocano tanto sui secondi palloni e abbiamo subito la loro aggresività. Invece, i ragazzi sanno quello che devono fare e ci credono, nel secondo tempo abbiamo dominato in lungo e in largo. Differenze con la Champions? In Champions si va con una marcia molto importante, anche se noi cerchiamo anche in campionato di essere molto aggressivi. Nel calcio, oggi, si va molto di verticalizzazioni, si va molto in avanti, sia in campionato che in Champions. Qualche problema lo stiamo avendo in Champions, ma siamo ancora in tempo per recuperare punti persi nelle prime partite. Mantenevamo anche prima la linea molto alta, ma cerchiamo in generale di essere molto più aggressivi in avanti".

Kolarov chiarisce: "Noi non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno"

In Champions l'Inter è ancora a secco di punti, dopo il ko interno con il Bruges, mentre in campionato il passo sembra essere quello giusto: "La nostra forza è il gruppo e la qualità dei nostri giocatori - ha sottolineato Kolarov -. Noi non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno, noi cerchiamo di essere più intensi, con e senza palla. Noi, oggi e contro il Real Madrid e nei primi 50-60 minuti contro il Bruges, cerchiamo di essere molto più intensi con la palla, i passaggi devono essere intensi, alzando l'intensità del nostro gioco, anche muovendo il pallone veloce con i nostri difensori. Per poi arrivare con i nostri centrocampisti, che hanno grandissime qualità".

Kolarov elogia Carlos Augusto: "Nessun dubbio su di lui, giocatore molto importante per noi"

Ancora un gol e un assist per Carlos Augusto, autentico protagonista di questo avvio di stagione con la maglia dell'Inter: "Non ha mai sbagliato un allenamento, giocatore molto importante per noi. Sono veramente contento per lui, non solo per il gol di oggi, perché Carlos dà grande contributo in allenamento e in partita. Non avevamo nessun dubbio, non avevamo bisogno di nessuna prova sul valore di Carlos", parola di Kolarov.