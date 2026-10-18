Chivu, le urla nello spogliatoio all’intervallo col Bologna, come con la Roma all’Olimpico: e l’Inter la ribalta
Era già accaduto a Roma. I muri dello spogliatoio, all’Olimpico, avevano tremato per le urla di Chivu. E l’Inter, sotto di due reti, aveva rimontato e raggiunto il pareggio. Ieri è accaduto più o meno lo stesso. Vero che l’incornata di Thuram aveva rimesso in parità il punteggio a pochi minuti dalla pausa, ma la squadra nerazzurra aveva sofferto in lungo e in largo le ripartenze del Bologna, giocando costantemente sotto ritmo. Insomma, il tecnico rumeno non era per nulla contento. E lo ha fatto capire ai suoi giocatori alzando la voce. Perché quando ci vuole, ci vuole… Tanto più se poi i risultati sono quelli che si sono visti nella ripresa, con l’Inter che ha cambiato completamente atteggiamento, stritolando e ribaltando il Bologna, andando oltre il fastidio per il giallo per simulazione per Thuram. Che, a detta di tutti, in casa nerazzurra, era invece un fallo da rigore.
Chivu senza voce dopo le urla nell'intervallo di Bologna
L’ulteriore conseguenza è stata che, al 90’, Chivu aveva esaurito la voce, così nel dopo-gara è stato Kolarov a presentarsi davanti a taccuini e microfoni. Ed è toccato a lui rispondere alla considerazione più evidente emersa da questa partita. Nulla di nuovo, intendiamoci, ma si è capito una volta di più come tra Serie A e Champions ci sia quasi un abisso. Se, in campionato, l’Inter può permettersi di non giocare per un tempo, di andare sotto nel punteggio, per poi portarsi comunque a casa i tre punti, in Europa, invece, ogni avversario è in grado di essere aggressivo e intenso per tutti i 90’ ed è sempre pronto a punire gli errori.
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