Chivu, le urla nello spogliatoio all’intervallo col Bologna, come con la Roma all’Olimpico: e l’Inter la ribalta

Era già accaduto a Roma. I muri dello spogliatoio, all’Olimpico, avevano tremato per le urla di Chivu. E l’Inter, sotto di due reti, aveva rimontato e raggiunto il pareggio. Ieri è accaduto più o meno lo stesso. Vero che l’incornata di Thuram aveva rimesso in parità il punteggio a pochi minuti dalla pausa, ma la squadra nerazzurra aveva sofferto in lungo e in largo le ripartenze del Bologna, giocando costantemente sotto ritmo. Insomma, il tecnico rumeno non era per nulla contento. E lo ha fatto capire ai suoi giocatori alzando la voce. Perché quando ci vuole, ci vuole… Tanto più se poi i risultati sono quelli che si sono visti nella ripresa, con l’Inter che ha cambiato completamente atteggiamento, stritolando e ribaltando il Bologna, andando oltre il fastidio per il giallo per simulazione per Thuram. Che, a detta di tutti, in casa nerazzurra, era invece un fallo da rigore.