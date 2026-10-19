Inter, Bonny ci ha preso gusto: ora punta lo Shakhtar
Ange-Yoan Bonny adesso ci ha preso gusto. Alle viste c'è la sfida di Champions da non fallire e l'attaccante ex Parma potrebbe avere la sua prima chance da titolare in questa stagione. Fin qui quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto e il gol siglato a Bologna per blindare il successo ha fatto salire ulteriormente le sue chance. Da subentrato ha fatto centro contro la squadra di Palladino così come aveva già fatto quest'anno contro Udinese e Bruges, ma allo stesso tempo è sempre stato buttato nella mischia da Chivu a gara in corso a parte la trasferta di Cagliari (panchina per 90'). Una pedina di cui il tecnico romeno si fida nel momento del bisogno, con il diretto interessato che non si è mai fatto pregare quando c'è stato da dare il suo contributo. Tutti questi dettagli sono sul tavolo e serviranno a ponderare bene la scelta da compiere in vista della prossima partita.
Bonny si candida per lo Shakhtar
Adesso però l'asticella si alza con vista sulla Champions. L'Inter in Europa non può commettere altri passi falsi e giocare dall'inizio è un banco di prova importante per riuscire a fare la differenza, come riesce solo ai grandi attaccanti nelle notti più difficili. Chivu per lo Shakhtar ovviamente non ha ancora deciso la coppia titolare, ma Bonny ha ottime chance per poterci essere fin dall'inizio, anche perché lì davanti con l'infortunio di Lautaro sono rimasti in tre e i dubbi su chi schierare si riproporranno per tutte le prossime partite. Almeno fino a quando il Toro, sicuramente dopo la prossima sosta per le nazionali di novembre, non tornerà a mettere piede in campo. Di certo va tenuto conto che Thuram nell'ultimo periodo ha fatto gli straordinari come perno offensivo, ma allo stesso tempo Bonny e Pio Esposito nella loro esperienza a Milano hanno giocato assieme da titolari solo una volta. Era il derby di ritorno dell'anno scorso e fu quasi una scelta obbligata, con Lautaro ancora ai box per guai fisici. Bisognerà dunque affrontare questo inedito già mercoledì sera contro gli ucraini? Da oggi alla Pinetina se ne saprà di più, anche in base alle reali condizioni fisiche e alla stanchezza rimasta nelle gambe dopo l'ultima settimana caratterizzata da tre partite.
Il contributo di Bonny
Dall'altro lato l'attaccante francese ex Parma ha già preso confidenza con la Champions nella passata stagione, quando era sempre stato mandato in campo (due volte da titolare) senza però riuscire a trovare la via della rete in Europa. Quello contro il Bruges è stato il suo primo squillo europeo, ma Bonny vuole un ricordo più dolce vista la sconfitta poi maturata a San Siro contro i belgi. La punta si è sempre allenata al meglio, nell'ultima sosta ha messo nelle gambe un minutaggio importante con la maglia della Costa D’Avorio ed è pronta a dare il suo contributo in una fase della stagione in cui le scelte si sono ridotte a fronte di un calendario che però resta fittissimo. Fare bene dunque vorrebbe dire alleviare il peso legato all'assenza di Lautaro, oltre a scalare posizioni importanti nel cuore dell'attacco nerazzurro. Bonny ha confermato di essere pronto e ora la scelta definitiva è nelle mani di Chivu.
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