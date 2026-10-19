Inter, quel ritmo da esportare in Europa

L'Inter in Serie A continua a viaggiare con il vento in poppa . Le difficoltà riscontrate nell’attraversare le acque internazionali restano oggetto di riflessione ad Appiano Gentile, anche perché tra due giorni al Meazza tornerà a suonare la musichetta della Champions per la sfida contro lo Shakhtar , ma non hanno avuto alcun peso sulla testa della squadra di Chivu nel momento di rituffarsi nel campionato. Lo stesso era accaduto anche dopo la sconfitta rimediata a Madrid all’esordio stagionale in Europa, con la manita rifilata all’ Udinese nell’impegno successivo.

Inter, un ritmo da esportare (anche) in Champions League

I nerazzurri si sono resi finora protagonisti di un percorso pressoché netto in Italia, con due soli punti lasciati per strada nel pareggio comunque importante in rimonta a Roma. In totale la capolista ha collezionato 19 punti dopo le prime sette partite di campionato. E c’è un modo per capire quanto importante sia il passo tenuto finora: il confronto con il passato. È infatti appena la quarta volta nell'era dei tre punti (e quindi dalla stagione 1994-95) che l’Inter riesce a mettere questo bottino. Prima di quest’anno era accaduto nel 1997/98 con Gigi Simoni, nel 2002/03 con Cuper e nel 2017/18 con Spalletti. Per quanto incoraggiante, rimane ovviamente un traguardo interlocutorio e che in nessun modo può portare a pensare di poter togliere il piede dall’acceleratore, anche perché in nessuna di queste circostanze in passato l’Inter è arrivata poi a vincere lo scudetto.