Inter, quel ritmo da esportare in Europa
L'Inter in Serie A continua a viaggiare con il vento in poppa. Le difficoltà riscontrate nell’attraversare le acque internazionali restano oggetto di riflessione ad Appiano Gentile, anche perché tra due giorni al Meazza tornerà a suonare la musichetta della Champions per la sfida contro lo Shakhtar, ma non hanno avuto alcun peso sulla testa della squadra di Chivu nel momento di rituffarsi nel campionato. Lo stesso era accaduto anche dopo la sconfitta rimediata a Madrid all’esordio stagionale in Europa, con la manita rifilata all’Udinese nell’impegno successivo.
Inter, un ritmo da esportare (anche) in Champions League
I nerazzurri si sono resi finora protagonisti di un percorso pressoché netto in Italia, con due soli punti lasciati per strada nel pareggio comunque importante in rimonta a Roma. In totale la capolista ha collezionato 19 punti dopo le prime sette partite di campionato. E c’è un modo per capire quanto importante sia il passo tenuto finora: il confronto con il passato. È infatti appena la quarta volta nell'era dei tre punti (e quindi dalla stagione 1994-95) che l’Inter riesce a mettere questo bottino. Prima di quest’anno era accaduto nel 1997/98 con Gigi Simoni, nel 2002/03 con Cuper e nel 2017/18 con Spalletti. Per quanto incoraggiante, rimane ovviamente un traguardo interlocutorio e che in nessun modo può portare a pensare di poter togliere il piede dall’acceleratore, anche perché in nessuna di queste circostanze in passato l’Inter è arrivata poi a vincere lo scudetto.
Obiettivo continuità
Continuità. La differenza la farà la continuità nel lungo periodo: è l’unica strada per difendere il tricolore che portano sul petto. Lo score di quest’anno porta a galla però due indicazioni da non sottovalutare nell’analisi che riguarda la squadra di Chivu: la grande determinazione nel provare ad aprire una striscia di campionati vinti di fila, cosa che non riesce a nessuno in Italia dal 2019/20 con la Juventus che vinse il nono scudetto consecutivo, e la capacità di rialzarsi dopo le sconfitte, senza lasciarsi trascinare dalla delusione per la complicazione del percorso Champions.
L’allenatore rumeno, che ovviamente punta a togliersi le sue soddisfazioni anche in campo internazionale e sa che dal rendimento in Europa passa anche il voto della stagione, intanto ha scongiurato che nello spogliatoio s’insinuasse la «sindrome della vittoria», come l’aveva chiamata Marotta a inizio stagione. L’Inter non è affatto appagata. Per questo bisognerà adeguare il rendimento in Europa a quello già straordinario in Serie A.
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