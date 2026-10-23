Il mese di Carlos Augusto: maglia da titolare e rinnovo con l’Inter

Solo con la freccia giusta inserita a sinistra l’Inter è riuscita a superare un bel gruppetto di squadre in Champions League. Carlos Augusto l’altra sera a San Siro ha messo la firma su tre punti preziosi, ricordando ancora una volta la sua importanza per Chivu e per i compagni. Al momento è l’uomo più in forma del gruppo, di fatto tassello irrinunciabile per l’affidabilità che riesce a garantire. Chivu ha già abbondantemente sperimentato che il gioiellino verdeoro è per tutte le stagioni: con lui in campo si può assecondare qualsiasi tipo di spartito, da quello più prudente a quello più aggressivo, anche in virtù di una preziosa duttilità che gli permette di giocare sia al posto di Bastoni che di Dimarco senza alterare il livello delle sue prestazioni. Ma sarebbe perfino riduttivo restare concentrati sull’attualità: il brasiliano ha consolidato nel tempo il suo valore e la considerazione che tra Appiano Gentile e viale della Liberazione hanno di lui. Lo score stagionale di quattro gol e due assist nelle prime dieci gare (meglio addirittura di quanto fatto da Dimarco nello stesso lasso di tempo l’anno scorso) per un totale di 438’ è soltanto l’ultimo biglietto da visita consegnato nel taschino del direttore sportivo nerazzurro Dario Baccin, che bene conosce la questione legata al rinnovo del laterale.

Carlos Augusto, ora il rinnovo Il contratto attuale, in scadenza nel 2028, va sicuramente adeguato a stretto giro. I tempi sembrano maturi per entrare nella fase decisiva dei discorsi cominciati già settimane fa. L’idea dell’Inter è quella di archiviare la pratica ragionevolmente entro un mese, allungando la scadenza e gratificando il giocatore per il percorso fatto fino a questo momento. Quello che però conta più della deadline è arrivare a un accordo che soddisfi in pieno tutte le parti. Il giocatore, come emerso anche nella pancia di San Siro l’altra sera, ha dato piena disponibilità al dialogo: non aver ancora portato a casa il rinnovo, nonostante se ne parli già da diverso tempo, non è fonte di preoccupazione, né di rincorsa frenetica alla stretta di mano. Sente la fiducia del club e in particolare del suo allenatore, che farà ancora tanto affidamento su di lui nelle prossime gare.