Jones entusiasta dell'Inter: "Squadra e tifosi fantastici. E in Champions League..."

MILANO - Dopo una vita nel Liverpool, in cui ha giocato per otto anni dopo gli altrettanti passati nel vivaio dei 'Reds', Curtis Jones ha iniziato in estate una nuova avventura all'Inter e il 25enne centrocampista inglese ha raccontato i suoi primi mesi nerazzurri in 'Believe - Curtis Jones e le ambizioni dell’Inter', intervista in esclusiva disponibile da oggi sull’app di Dazn.

Le ambizioni in Champions League Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate da Jones nell'intervista: “Sono convinto al 100% che possiamo essere competitivi in Champions League. Se guardo i miei compagni, per qualità e individualità, c’è la possibilità di segnare, fare assist, creare occasioni. Sento un forte spirito di squadra, un’energia generale. Siamo in grado di rimontare, anche quando l’avversario segna per primo. Non ci spaventiamo. Non perdiamo la testa. I tifosi sono fantastici. Anche questo è di grande aiuto. Sento semplicemente che la squadra ha quello che serve. Non avrei mai scelto una squadra che non avesse tutto il necessario. Ci possono essere dei dettagli da migliorare, ma il divario non è così ampio”.