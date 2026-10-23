Jones entusiasta dell'Inter: "Squadra e tifosi fantastici. E in Champions League..."
MILANO - Dopo una vita nel Liverpool, in cui ha giocato per otto anni dopo gli altrettanti passati nel vivaio dei 'Reds', Curtis Jones ha iniziato in estate una nuova avventura all'Inter e il 25enne centrocampista inglese ha raccontato i suoi primi mesi nerazzurri in 'Believe - Curtis Jones e le ambizioni dell’Inter', intervista in esclusiva disponibile da oggi sull’app di Dazn.
Le ambizioni in Champions League
Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate da Jones nell'intervista: “Sono convinto al 100% che possiamo essere competitivi in Champions League. Se guardo i miei compagni, per qualità e individualità, c’è la possibilità di segnare, fare assist, creare occasioni. Sento un forte spirito di squadra, un’energia generale. Siamo in grado di rimontare, anche quando l’avversario segna per primo. Non ci spaventiamo. Non perdiamo la testa. I tifosi sono fantastici. Anche questo è di grande aiuto. Sento semplicemente che la squadra ha quello che serve. Non avrei mai scelto una squadra che non avesse tutto il necessario. Ci possono essere dei dettagli da migliorare, ma il divario non è così ampio”.
Le differenze tra Serie A e Premier League
Il centrocampista ha parlato anche delle differenze tra il campionato italiano e la Premier League: “Da fuori tutti pensano che la Serie A sia un campionato più lento e che il livello non sia così alto. Sono d’accordo solo in parte. Le partite sono più lente per il modo di affrontarci degli avversari. Al Liverpool era esattamente uguale. Essendo una delle squadre più forti del campionato, difficilmente gli avversari venivano a pressarci, ma rendevano tutto più difficile con un blocco basso. Se sei la squadra più forte, con i migliori giocatori, è questo quello che gli avversari faranno. In Italia come in Inghilterra”.
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