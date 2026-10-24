Provedel pronto al debutto: contro Fiorentina e Venezia l'esame da Inter

L'ora dell’ esordio ufficiale è dietro l’angolo. Ivan Provedel si a ppresta a difendere la porta dell’Inter e ad attenderlo c’è una doppietta ravvicinata tra la Fiorentina domani all’ora di pranzo e il Venezia in trasferta mercoledì nel turno infrasettimanale. Si tratterebbe non solo del debutto assoluto con la maglia dell’Inter , ma anche di un ritorno tra i pali dopo quasi ben 8 mesi di assenza. L’ultima volta infatti risale al 4 marzo scorso, quando con la Lazio in semifinale di Coppa Italia aveva sfidato l’Atalanta , e poi pochi giorni dopo era stato costretto a operarsi alla spalla concludendo anzitempo la stagione. Sull’ esperienza non c’è alcun dubbio, ma la possibilità che sia un po’ arrugginito nella confidenza con le partite sussiste e dovrà farsi subito trovare pronto. Chivu l’avrebbe anche fatto esordire prima, poi però gli errori di Pepo Martinez hanno rinviato il debutto affinché lo spagnolo non accusasse il colpo anche a livello psicologico . Lo spagnolo viene da una serata di gloria in Champions , con cui ha idealmente passato il testimone allo stesso Provedel .

Inter, le possibili scelte di Chivu

Nell’avvicinamento alla sfida con i viola, la notizia negativa riguarda l’infortunio di Luis Henrique, fermatosi ieri per un risentimento all’adduttore sinistro. In linea di massima tornerà dopo la sosta, ma non è del tutto escluso un recupero (almeno per la panchina) per la sfida interna con il Como dell’8 novembre. Nel frattempo sulla destra si alterneranno Diouf e Spence, con il francese titolare contro la Fiorentina e l’inglese che deve accelerare per alzare i ritmi dopo l’ultimo periodo di adattamento. In vista del match interno di domani, Chivu in attacco potrebbe affidarsi a Pio Esposito e Bonny come titolari, concedendo (almeno dall’inizio) un po’ di riposo a Thuram che nell’ultimo giro delle nazionali non era stato convocato dalla Francia, ma poi alla ripresa ne ha giocate 4 di fila dal primo minuto contro Parma, Bruges, Bologna e Shakhtar. In difesa invece Bastoni è stato provato nuovamente al centro della difesa, come in Champions e in questo caso a riposare sarebbe Akanji. In tema di infortunati, infine, capitan Lautaro si rivedrà dopo la sosta mentre Stones, Jones e Pavard proveranno a tornare in gruppo entro la prossima settimana a seconda dei rispettivi progressi. Non è escluso che qualcuno di questo trio possa già essere convocato per la trasferta contro il Feyenoord del 3 novembre.