Provedel pronto al debutto: contro Fiorentina e Venezia l'esame da Inter
L'ora dell’esordio ufficiale è dietro l’angolo. Ivan Provedel si a ppresta a difendere la porta dell’Inter e ad attenderlo c’è una doppietta ravvicinata tra la Fiorentina domani all’ora di pranzo e il Venezia in trasferta mercoledì nel turno infrasettimanale. Si tratterebbe non solo del debutto assoluto con la maglia dell’Inter, ma anche di un ritorno tra i pali dopo quasi ben 8 mesi di assenza. L’ultima volta infatti risale al 4 marzo scorso, quando con la Lazio in semifinale di Coppa Italia aveva sfidato l’Atalanta, e poi pochi giorni dopo era stato costretto a operarsi alla spalla concludendo anzitempo la stagione. Sull’esperienza non c’è alcun dubbio, ma la possibilità che sia un po’ arrugginito nella confidenza con le partite sussiste e dovrà farsi subito trovare pronto. Chivu l’avrebbe anche fatto esordire prima, poi però gli errori di Pepo Martinez hanno rinviato il debutto affinché lo spagnolo non accusasse il colpo anche a livello psicologico. Lo spagnolo viene da una serata di gloria in Champions, con cui ha idealmente passato il testimone allo stesso Provedel.
Inter, le possibili scelte di Chivu
Nell’avvicinamento alla sfida con i viola, la notizia negativa riguarda l’infortunio di Luis Henrique, fermatosi ieri per un risentimento all’adduttore sinistro. In linea di massima tornerà dopo la sosta, ma non è del tutto escluso un recupero (almeno per la panchina) per la sfida interna con il Como dell’8 novembre. Nel frattempo sulla destra si alterneranno Diouf e Spence, con il francese titolare contro la Fiorentina e l’inglese che deve accelerare per alzare i ritmi dopo l’ultimo periodo di adattamento. In vista del match interno di domani, Chivu in attacco potrebbe affidarsi a Pio Esposito e Bonny come titolari, concedendo (almeno dall’inizio) un po’ di riposo a Thuram che nell’ultimo giro delle nazionali non era stato convocato dalla Francia, ma poi alla ripresa ne ha giocate 4 di fila dal primo minuto contro Parma, Bruges, Bologna e Shakhtar. In difesa invece Bastoni è stato provato nuovamente al centro della difesa, come in Champions e in questo caso a riposare sarebbe Akanji. In tema di infortunati, infine, capitan Lautaro si rivedrà dopo la sosta mentre Stones, Jones e Pavard proveranno a tornare in gruppo entro la prossima settimana a seconda dei rispettivi progressi. Non è escluso che qualcuno di questo trio possa già essere convocato per la trasferta contro il Feyenoord del 3 novembre.
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