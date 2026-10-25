Chivu esalta la sua Inter: "Vittoria voluta". E sul rigore che non ha guardato...

MILANO - Ha 'ascoltato' il rigore di Zielinski, senza guardarlo, aspettando solo il boato di San Siro. Ed è un Cristian Chivu sollevato quello che si presenta davanti ai microfoni dopo il rocambolesco successo della sua Inter contro la Fiorentina nel match dell' 8ª giornata di Serie A andato in scena a San Siro e che ha permesso ai nerazzurri di riagganciare in vetta la Lazio di Gattuso , alla vigilia del turno infrasettimanale di campionato.

"Sul rigore ho pensato che meritavamo di vincere"

Domani festeggerà 46 anni e con una sconfitta sul groppone sarebbe stato un compleanno amaro, invece Cristian Chivu con quel sospiro di sollievo potrà spegnere serenamente le candeline: "Ho pensato a tutto quello che avevamo fatto oggi, alla nostra partita seria. E alla fine siamo stati premiati, perché nonostante fossimo sotto abbiamo mantenuto la lucidità necessaria a raggiungere il nostro obiettivo, la vittoria. Ovviamente pensavo, speriamo che lo faccia, perché è uno specialista e perché lo meritavamo. Sapevamo che era una gara da fare sulle corsie laterali, per poi riempire l'area. Ci abbiamo creduto fino in fondo e alla fine è arrivata una vittoria voluta".

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"Le rimonte rappresentano la voglia di reagire"

Sui tredici punti fin qui recuperati da una situazione di svantaggio, Chivu filosofeggia: "Il calcio è questo, in fondo basta non abbattersi, basta aggiungere sempre qualcosa in più. Non voglio vedere gente che si piange addosso, ma gente che reagisce alle difficoltà. Il fatto che vinciamo spesso così non credo sia un problema, ci saranno volte che non rimonteremo, altre che saremo rimontati. Ribadisco, è così che va, l'importante è crederci sempre".

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