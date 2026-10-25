Thuram, che stoccata agli arbitri: "Secondo loro io simulo..."

"Sorpreso dal rigore, io simulo..."

Commentando il fallo da rigore, che lo ha visto protagonista, Thuram sceglie la strada dell'ironia: "Strano perché ogni volta l'arbitro pensa che ho simulato, ho preso giallo a Bologna e hanno detto che era rigore. Oggi ancora, l'errore ci sta, io devo continuare a puntare l'avversario, poi fischieranno il rigore come è successo oggi".