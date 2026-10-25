Marcus Thuram, maglia vintage sulle spalle e allenamento

Thuram, che stoccata agli arbitri: "Secondo loro io simulo..."

L'attaccante dell'Inter, che si è procurato il rigore della vittoria sulla Fiorentina: "L'errore ci sta, io devo solo continuare a puntare l'avversario, poi fischieranno..."
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Pubblicato il 25.10.2026, 15:58

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Decisivo ancora una volta nell'ennesima rimonta dell'Inter di questo avvio di stagione, Marcus Thuram si toglie un sassolino dalla scarpa, dopo aver siglato il pari dell'Inter con la Fiorentina ed essersi procurato il rigore trasformato da Zielinski per il successo che ha consentito ai nerazzurri di restare al comando della Serie A, seppur in condominio con la sorprendente Lazio di Gattuso.

 

Thuram atterrato in area, Mariani fischia rigore: la sequenza del fallo, l'esultanza scatenata di Marcus e la reazione di Chivu
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"Sorpreso dal rigore, io simulo..."

Commentando il fallo da rigore, che lo ha visto protagonista, Thuram sceglie la strada dell'ironia: "Strano perché ogni volta l'arbitro pensa che ho simulato, ho preso giallo a Bologna e hanno detto che era rigore. Oggi ancora, l'errore ci sta, io devo continuare a puntare l'avversario, poi fischieranno il rigore come è successo oggi".

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