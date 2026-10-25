Thuram, che stoccata agli arbitri: "Secondo loro io simulo..."
Decisivo ancora una volta nell'ennesima rimonta dell'Inter di questo avvio di stagione, Marcus Thuram si toglie un sassolino dalla scarpa, dopo aver siglato il pari dell'Inter con la Fiorentina ed essersi procurato il rigore trasformato da Zielinski per il successo che ha consentito ai nerazzurri di restare al comando della Serie A, seppur in condominio con la sorprendente Lazio di Gattuso.
"Sorpreso dal rigore, io simulo..."
Commentando il fallo da rigore, che lo ha visto protagonista, Thuram sceglie la strada dell'ironia: "Strano perché ogni volta l'arbitro pensa che ho simulato, ho preso giallo a Bologna e hanno detto che era rigore. Oggi ancora, l'errore ci sta, io devo continuare a puntare l'avversario, poi fischieranno il rigore come è successo oggi".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS