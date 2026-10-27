L'Inter esce alla distanza: 5 rimonte in 8 gare

MILANO - L’Inter non muore mai. L’ultima dimostrazione si è avuta con la Fiorentina. Al 90’, la truppa di Chivu stava ancora perdendo. Al 91’, ha pareggiato. E, al 97’, ha sorpassato, portandosi a casa i 3 punti. È stata la quinta rimonta in campionato in 8 giornate. E sono già 13 i punti guadagnati in situazioni di svantaggio. Solo la Roma è riuscita a “salvarsi”, conservando almeno il pari. Napoli, Udinese, Bologna e, appunto, la Viola, invece, non hanno avuto scampo. L’ultima rimonta è stata anche quella più tardiva, visto che entrambe le reti sono arrivate nel recupero. L’altro sorpasso oltre il 90’ è arrivato con il Napoli, ma Thuram aveva conquistato il 2-2 “già” all’82’.

Inter Thuram atterrato in area, Mariani fischia rigore: la sequenza del fallo, l'esultanza scatenata di Marcus e la reazione di Chivu Guarda la gallery I recuperi nel secondo tempo Ad ogni modo, fa tutto parte di una tendenza. Nel senso che l’Inter è abituata a uscire nel secondo tempo. Solo con Cagliari e Parma era già in vantaggio all’intervallo. In tutte le altre gare di Serie A ha sempre guadagnato punti nella ripresa: 11 in tutto. Non è accaduto lo stesso in Champions. Con il Real Madrid, sotto di 2 reti al 45’, ha finito soltanto per dimezzare lo svantaggio. Con il Bruges, aveva agguantato il pari prima della pausa, ma si è fatta infilzare nella seconda frazione. Con lo Shakthar, invece, dopo lo 0-0 del primo tempo, nel finale è arrivato il gol del successo, di Carlos Augusto, peraltro in inferiorità numerica. Il dato delle reti conferma questa crescita dopo l’intervallo: ben 19 su 28, vale a dire il 62%, l’Inter, le ha segnate nei secondi 45’. Il meglio gli uomini di Chivu lo danno nell’ultimo quarto d’ora. Sono addirittura 11, ovvero, il 39%, le reti realizzate nell’ultimo scorcio di partita. È accaduto anche in Champions League (4 gol su 5), seppure il risultato abbia premiato Thuram e compagni soltanto in un’unica occasione quest’anno.