L'Inter esce alla distanza: 5 rimonte in 8 gare
MILANO - L’Inter non muore mai. L’ultima dimostrazione si è avuta con la Fiorentina. Al 90’, la truppa di Chivu stava ancora perdendo. Al 91’, ha pareggiato. E, al 97’, ha sorpassato, portandosi a casa i 3 punti. È stata la quinta rimonta in campionato in 8 giornate. E sono già 13 i punti guadagnati in situazioni di svantaggio. Solo la Roma è riuscita a “salvarsi”, conservando almeno il pari. Napoli, Udinese, Bologna e, appunto, la Viola, invece, non hanno avuto scampo. L’ultima rimonta è stata anche quella più tardiva, visto che entrambe le reti sono arrivate nel recupero. L’altro sorpasso oltre il 90’ è arrivato con il Napoli, ma Thuram aveva conquistato il 2-2 “già” all’82’.
I recuperi nel secondo tempo
Ad ogni modo, fa tutto parte di una tendenza. Nel senso che l’Inter è abituata a uscire nel secondo tempo. Solo con Cagliari e Parma era già in vantaggio all’intervallo. In tutte le altre gare di Serie A ha sempre guadagnato punti nella ripresa: 11 in tutto. Non è accaduto lo stesso in Champions. Con il Real Madrid, sotto di 2 reti al 45’, ha finito soltanto per dimezzare lo svantaggio. Con il Bruges, aveva agguantato il pari prima della pausa, ma si è fatta infilzare nella seconda frazione. Con lo Shakthar, invece, dopo lo 0-0 del primo tempo, nel finale è arrivato il gol del successo, di Carlos Augusto, peraltro in inferiorità numerica. Il dato delle reti conferma questa crescita dopo l’intervallo: ben 19 su 28, vale a dire il 62%, l’Inter, le ha segnate nei secondi 45’. Il meglio gli uomini di Chivu lo danno nell’ultimo quarto d’ora. Sono addirittura 11, ovvero, il 39%, le reti realizzate nell’ultimo scorcio di partita. È accaduto anche in Champions League (4 gol su 5), seppure il risultato abbia premiato Thuram e compagni soltanto in un’unica occasione quest’anno.
Le qualità dell'Inter
Carattere, fiducia nei propri mezzi, spirito: ormai è assodato che l’Inter abbia tutte queste doti. Non sarebbero sufficienti, però, se non ci fosse anche un’adeguata condizione fisica. La squadra nerazzurra non cala nel finale. Al contrario, sa alzare i giri del suo motore, mentre gli avversari, spesso, li abbassano. E Thuram e soci sanno approfittare di quei momenti. L’unica eccezione è stata la sfida con il Bruges, condizionata dallo svarione di Martinez, che ha proiettato i belgi sul 2-1. Lì troppi nerazzurri si sono fatti prendere dalla frenesia. Hanno provato a riprendere la partita e sono anche quasi riusciti a strappare il pareggio, rovinando tutto, però, con altri regali agli avversari. Chiaro che l’Inter non possa dare per scontato di rimontare sempre. Anche Chivu lo ha ammesso, prevedendo già che capiterà di andare in vantaggio e poi di pagare il contrappasso. Con la Fiorentina, però, non è stata come le altre volte. Jimenez ha segnato nel momento migliore dei nerazzurri, che hanno concesso pochissimo. Ora, per il futuro, si tratta di conservare la stessa tenuta difensiva, cercando poi di segnare prima degli avversari. Il modo migliore per risparmiare fatica e sofferenze.
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