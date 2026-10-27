Lavelli, weekend col botto: ecco il nuovo talento dell'Inter

Nel finale palpitante che ha condotto alla vittoria contro la Fiorentina, si nascondono attimi decisivi e svolte inaspettate, ma anche una storia da copertina che guarda al futuro. Rifacendosi a un accostamento che da sempre accompagna l’Inter, la definizione di “pazza vittoria” è firmata Matteo Lavelli sui propri profili social, dove l’attaccante nerazzurro (20 anni il prossimi 8 dicembre) ha sfoggiato alcune delle immagini salienti, dall’ingresso in campo al posto di Barella a cinque minuti dalla fine fino alla spizzata decisiva che ha portato al rigore trasformato da Zielinski per completare l’opera. Da pazza vittoria a pazzo weekend basta un attimo, visto che la punta classe 2006 sabato pomeriggio era scesa in campo con l’Under 23 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, giocando un’ora nel match pareggiato contro il Sorrento. Tra l’altro oggi la squadra di Vecchi disputerà il recupero contro la Scafatese, ma stavolta Lavelli - in base alla decisione di Chivu - viaggerà con i più grandi in direzione Venezia per il turno infrasettimanale di domani.

L'attimo giusto

Sono le sliding door accelerate di chi all’improvviso finisce sotto i riflettori, dopo aver vissuto il secondo grande momento in maglia nerazzurra per dare un seguito all’esordio ufficiale con l’Inter che era avvenuto a gennaio, in Serie A, contro il Bologna. A orchestrare la regia ci sono le sapienti mani di Chivu, da cui è stato allenato e plasmato in passato nelle giovanili. Il tecnico romeno contro i viola ha scagliato l’assalto finale anche inserendo Lavelli e pescando il jolly (con annessi tre punti) nel momento in cui il ribaltone si è concretizzato con il penalty siglato da Zielinski. Saper scegliere i momenti giusti non è cosa da poco e Chivu in questo suo cammino da allenatore della prima squadra ha già regalato le storie di un predestinato come Pio Esposito, ma anche quelle di Kamate nella Coppa Italia dell’anno scorso o con l’assist di Topalovic sul finire della scorsa stagione. Per Lavelli la scelta tattica (azzeccata) è stata ben precisa, per far saltare il banco contro i viola di Vanoli ed esaltare un giovane che due anni fa ha conquistato il campionato Primavera dopo essere partito dall’oratorio della piccola Bernareggio, comune brianzolo, sotto la spinta di papà Diego, arrivato a giocare ai suoi tempi fino alla serie C.

La scalata di Ravelli

La scalata di Lavelli, passato dalla Vibe Ronchese al Monza e al Renate prima delle giovanili dell’Inter, non è stata tutta rose e fiori. Anzi, il centravanti nel 2024 ha lottato contro la meningite ed è rimasto ricoverato in ospedale per più di un mese. Un momento difficilissimo e tanta paura di non farcela, prima di tornare a battagliare in attacco, dove ormai fa presenza stabile rispetto agli inizi della carriera in cui veniva schierato da terzino destro per sfruttare la sua rapidità. Da domenica scorsa la partita con la Fiorentina sicuramente rivestirà un momento importante della sua carriera, ma tra le gemme di Lavelli va menzionata anche la tripletta alla Roma con l’Under 18 nel marzo 2024. Ha già confermato in passato che per lui l'attacco a due è perfetto mentre in termini di idoli il riferimento è senza dubbio Cristiano Ronaldo. Soprattutto sui social però rimbalza l'appellativo di Pocho, sia per la somiglianza del taglio di capelli con l'ex attaccante argentino Lavezzi sia per la vicinanza con il cognome dello stesso ex Napoli e Psg.