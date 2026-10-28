Thuram a riposo, Chivu punta su Pio Esposito e Bonny: l’Inter fa le prove prima del derby

MILANO - La certezza in vista di questo pomeriggio è che l’attacco dell’ Inter cambierà di nuovo volto . In rampa di lancio c’è Ange-Yoan Bonny, pronto a beneficiare della sua prima maglia da titolare stagionale in Serie A. Fino a questo momento si è accontentato di qualche spezzone, oltre che della chance dall’inizio in Champions League contro lo Shakhtar, gara in cui non ha di certo brillato. Contro la Fiorentina è entrato nella ripresa e ha partecipato al tiro al bersaglio verso la porta violata soltanto nel finale. Può fare di più, ne è consapevole l’ivoriano: al di là dei picchi di rendimento, deve garantire una continuità maggiore. La missione vale per lui, come per Pio Esposito, fermo a due gol in undici partite. Chivu da entrambi si aspetta lo step successivo nel percorso di crescita dopo una prima stagione in cui hanno fatto capire di che pasta sono fatti e che tipo di margini di miglioramento hanno davanti.

Attesa per le scelte di Chivu in attacco

Bonny, che come detto finora è partito soltanto una volta dall’inizio, ha segnato un gol in più del giovane Esposito e oggi punterà a incrementare il suo bottino personale. In tarda mattinata saprà chi lo affiancherà: Thuram, spremuto in questo periodo al punto da beneficiare di un giorno di riposo in più rispetto ai compagni dopo la gara con la Fiorentina, potrebbe essere preservato in vista del derby di sabato con il Milan, ma la scelta definitiva arriverà nelle prossime ore. Chivu dovrà vincere la tentazione di affidarsi ancora al suo numero 9. Si riserverà di valutare ancora rischi e benefici del lasciarlo in panchina, prima di promuovere l’attacco Esposito-Bonny per la gara del Penzo. Sarebbe la prima volta in stagione, la seconda in assoluto. L’unico precedente risale al derby d’andata dello scorso anno, quando il rumeno fu di fatto costretto a schierare le due riserve insieme dall’inizio. Da quel momento la soluzione è rimasta in soffitta, nonostante il tecnico abbia continuato a mescolare continuamente le carte quest’anno. Inter-Napoli dello scorso 5 settembre è stata addirittura l’ultima gara in cui Chivu ha riproposto la stessa coppia d’attacco dall’inizio rispetto alla partita precedente.

Corsa a due tra Bonny e Esposito

In assenza di Lautaro Martinez, destinato a rimanere ai box almeno fino alla sosta, è ancora più importante che le alternative alzino il livello di rendimento. Thuram non si è fatto ripetere due volte l’appello: dal capitano ha preso in prestito non soltanto l’esultanza, ma anche la fame di gol e vittorie. Proprio la determinazione è il segreto dell’exploit del francese, ingrediente che gli ha permesso di annullare finora i momenti di calo ai quali gli era talvolta capitato di andare incontro. A pochi giorni dal derby col Milan sarebbe importante per Chivu che anche Bonny ed Esposito, a prescindere dal minutaggio, dimostrino la stessa ferocia. Entrambi evidentemente sognano di affiancare Thuram contro i rossoneri. Dall’urna nerazzurra Chivu estrarrà però soltanto un vincitore: la gara di oggi potrebbe indirizzare i suoi ragionamenti.