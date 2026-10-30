Le scelte di Chivu per il derby: Akanji in difesa, e in porta ci va…

Certe sfide, almeno dal punto di vista emotivo, si preparano da sole. Questo almeno agevolerà il lavoro di Cristian Chivu , che oggi si ritroverà a guidare l'allenamento della vigilia del derby con il Milan . Il tempo per lavorare in campo è ridotto, considerando che la squadra ieri ha sostenuto perlopiù una seduta di scarico al rientro da Venezia. Soltanto chi non ha giocato al Penzo ha lavorato a ritmo più sostenuto. Assenti ancora Lautaro, Pavard, Luis Henrique, Stones e Jones : nessuno di questi recupererà per la stracittadina di domani. Nel pomeriggio Cristian Chivu tornerà a parlare in conferenza stampa proprio per presentare l'incontro.

Inter, Martinez dovrebbe tornare tra i pali

Per quanto riguarda la formazione, invece, dovrebbe rientrare tra i pali Pepo Martinez dopo i due turni concessi a Provedel. Nel reparto arretrato sembra scontato il ritorno di Akanji, con Bisseck a destra e Bastoni pronto a tornare nella sua zona di competenza. Sulle due fasce ci saranno Diouf a destra e uno tra Dimarco e Carlos Augusto a sinistra, con il secondo che sarebbe di fatto l'unica alternativa anche per la difesa dalla panchina. Il dubbio principale di formazione riguarda la metà campo: la terza maglia, per completare il pacchetto con Barella e Calhanoglu, se la giocano Mkhitaryan, Zielinski e Sucic. Davanti invece dovrebbe tornare Pio Esposito dal primo minuto al fianco dell'immancabile Thuram.