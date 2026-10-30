Le scelte di Chivu per il derby: Akanji in difesa, e in porta ci va…
Certe sfide, almeno dal punto di vista emotivo, si preparano da sole. Questo almeno agevolerà il lavoro di Cristian Chivu, che oggi si ritroverà a guidare l'allenamento della vigilia del derby con il Milan. Il tempo per lavorare in campo è ridotto, considerando che la squadra ieri ha sostenuto perlopiù una seduta di scarico al rientro da Venezia. Soltanto chi non ha giocato al Penzo ha lavorato a ritmo più sostenuto. Assenti ancora Lautaro, Pavard, Luis Henrique, Stones e Jones: nessuno di questi recupererà per la stracittadina di domani. Nel pomeriggio Cristian Chivu tornerà a parlare in conferenza stampa proprio per presentare l'incontro.
Inter, Martinez dovrebbe tornare tra i pali
Per quanto riguarda la formazione, invece, dovrebbe rientrare tra i pali Pepo Martinez dopo i due turni concessi a Provedel. Nel reparto arretrato sembra scontato il ritorno di Akanji, con Bisseck a destra e Bastoni pronto a tornare nella sua zona di competenza. Sulle due fasce ci saranno Diouf a destra e uno tra Dimarco e Carlos Augusto a sinistra, con il secondo che sarebbe di fatto l'unica alternativa anche per la difesa dalla panchina. Il dubbio principale di formazione riguarda la metà campo: la terza maglia, per completare il pacchetto con Barella e Calhanoglu, se la giocano Mkhitaryan, Zielinski e Sucic. Davanti invece dovrebbe tornare Pio Esposito dal primo minuto al fianco dell'immancabile Thuram.
Lo Schiavo verso l'ingresso in società
Nell'organigramma societario intanto dovrebbe trovare posto una nuova figura dopo l'addio di Piero Ausilio, come già fatto filtrare dal club in precedenza. L'identikit sembra essere quello di Simone Lo Schiavo, reduce dalle esperienze con Palermo, Salernitana, Roma e Vibonese. Lavorerà a stretto contatto con Dario Baccin nell'area sportiva.
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