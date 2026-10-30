Chivu e il nuovo stadio: "Dura farmi resistere per allenare lì"
"Che ne penso del nuovo stadio? Penso che arriverò ad allenare l'Inter nel Generali Stadium? Devo fare attenzione nella risposta, lo so. So che ci sono i sostenitori del Giuseppe Meazza. E lo sono anche io. Ma allo stesso sono pro innovazione, con uno stadio di proprietà che porta un indotto economico importante. Ben vengano le cose nuove, mi dispiace, per accontentare anche i malinconici, per il vecchio stadio. Il mondo va avanti e bisogna accettarlo. Il nuovo fa un po' di paura, ma una volta che ti abitui ti darà tante soddisfazioni. Ci sarò ancora nel 2031/2032 sulla panchina dell'Inter? Non dico niente. Mancano quattro anni. Giudizi, pregiudizi che diventano sentenze, è dura farmi resistere per tanti anni. Se cambierà la cultura sportiva e i risultati rimangono ci arriverò con meno capelli bianchi e non finirò all'ospedale come qualche mio collega, è la verità". Così Cristian Chivu alla vigilia di Milan-Inter.
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