Inter, Thuram e quel digiuno da spezzare contro il Milan

Sembra non esserci momento migliore per spezzare un digiuno quando si indossano i panni del trascinatore. È il caso di Marcus Thuram, uno dei più attesi al varco per il derby di questa sera alla Scala. In assenza di Lautaro, il francese si è caricato l’attacco dell’Inter sulle spalle a suon di gol e giocate decisive, ma adesso si ritrova di fronte alla necessità di spezzare il digiuno da stracittadina. La punta ex Gladbach ha vidimato l’ultimo derby vinto dai nerazzurri, che risale al 22 aprile 2024 ed era coinciso con la conquista dello scudetto e della seconda stella. Una notte tutt’altro che banale, da cui però sono passati due anni e mezzo. Il bilancio è stato appesantito anche per via dei problemi fisici accusati in questo periodo dal centravanti, costretto a saltare tre sfide contro il Diavolo tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Il popolo interista penderà dalle giocate di Thuram Il popolo interista questa sera penderà dalle sue giocate, essendo il giocatore più in forma della rosa nonostante dopo l’ultima sosta per le nazionali sia sempre partito titolare nelle sei gare disputate. Ed è stato proprio al rientro in campo dopo la pausa che Thuram ha aperto il gas, segnando in tre partite di fila (Parma, Bologna e Fiorentina) e mettendo lo zampino sul primo autogol del Venezia nel turno infrasettimanale. Insomma, un filotto che gli è servito per arrivare all’incrocio col Milan con le motivazioni a mille come se non bastassero quelle di una partita mai banale. Anche Chivu alla vigilia ha garantito sulle sue condizioni fisiche, lanciandolo nella mischia da attore protagonista.